شاهد.. هدية "mbc" لعادل إمام في عيد ميلاده (فيديو)

احتفلت مجموعة قنوات شبكة "إم بي سي" بعيد ميلاد الفنان المصري عادل إمام الـ 79 والذي يوافق 17 مايو من كل عام.

وعرضت القناة مقطع فيديو مجمع لأبرز الأعمال التي قدمها الزعيم في السينما والشاشة الصغيرة "التلفزيون".





يذكر أن الزعيم شارك في أكثر من 150 عملًا فنيًا، حيث ذاع صيته منتصف سبعينيات القرن الماضي، حينما قدم البطولة في أكثر من عمل فني وأبرز موهبة فنية متميزة.





واستطاع عادل إمام أن يقدم مدرسة فنية تحمل اسمه وجيناته، كما قدم من الأبناء المخرج رامي إمام وكذلك نجله محمد إمام الذي صار واحدا من النجوم في الوقت الحالي.