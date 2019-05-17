ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رضا عبد العال: تعرضت للحبس قبل "ليلة دخلتي" بيوم

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:09 ص
رضا عبد العال: تعرضت للحبس قبل ليلة دخلتي بيوم
الكابتن رضا عبد العال
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الكابتن رضا عبد العال، لاعب نادي الزمالك، والأهلي سابقًا، إنه تعرض للحبس قبل مباراة الأهلي والزمالك في مسابقة الكأس عام 1992.

وأضاف "عبد العال"، في لقاء مع برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أنه كان في نادي الزمالك وقتها، وكانت "ليلة دخلته" قبل المباراة بيوم، وحدثت مشكلة قبل المباراة بيوم.

وأشار إلى أن المأمور كان على علاقة جيده بـ"خاله الكبير"، ولكي يضايق "خاله الصغير"، ظل "عبدالعال" في الحبس حتى الساعة الرابعة اليوم التالي، حتى جاء له الكابتن فاروق جعفر.
Advertisements
المزيد عن: رضا عبد العال الزمالك الأهلي أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية