رضا عبد العال: تعرضت للحبس قبل "ليلة دخلتي" بيوم
الجمعة 17/مايو/2019 - 06:09 ص
نعيم يوسف
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قال الكابتن رضا عبد العال، لاعب نادي الزمالك، والأهلي سابقًا، إنه تعرض للحبس قبل مباراة الأهلي والزمالك في مسابقة الكأس عام 1992.
وأضاف "عبد العال"، في لقاء مع برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أنه كان في نادي الزمالك وقتها، وكانت "ليلة دخلته" قبل المباراة بيوم، وحدثت مشكلة قبل المباراة بيوم.
وأشار إلى أن المأمور كان على علاقة جيده بـ"خاله الكبير"، ولكي يضايق "خاله الصغير"، ظل "عبدالعال" في الحبس حتى الساعة الرابعة اليوم التالي، حتى جاء له الكابتن فاروق جعفر.
وأضاف "عبد العال"، في لقاء مع برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أنه كان في نادي الزمالك وقتها، وكانت "ليلة دخلته" قبل المباراة بيوم، وحدثت مشكلة قبل المباراة بيوم.
وأشار إلى أن المأمور كان على علاقة جيده بـ"خاله الكبير"، ولكي يضايق "خاله الصغير"، ظل "عبدالعال" في الحبس حتى الساعة الرابعة اليوم التالي، حتى جاء له الكابتن فاروق جعفر.
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