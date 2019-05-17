مضران: مرحبا بالزمالك في المغرب.. والملعب سيكون الفيصل

أكد عبدالمجيد مضران الرئيس التنفيذي لنهضة بركان المغربي أن الملعب سيكون الفيصل في اللقاء الذي يجمع فريقه بنادي الزمالك يوم الأحد المقبل بذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال مضران في تصريحات للإعلام المغربي عقب وصول بعثة الزمالك للمغرب: "الملعب هو الفيصل بين الفريقين وهو من سيحسم المنافسة".

وتابع: "خارج الملعب العلاقات مميزة وجيدة ومرحبا بكل أهل الزمالك ورئيس الزمالك أخ والملعب من سيحكم بيننا في النهاية".

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وصلت إلى المغرب منذ قليل، استعدادا لمواجهة نهضة بركان بعد غد الأحد في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقامت إدارة نادي نهضة بركان بتوفير حافلات صغيرة لنقل الوفد الإعلامي الذي رافق بعثة الزمالك إلى المغرب.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أجلت لقاء الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري نظرا لمنح القلعة البيضاء الفرصة لمباراتي نهضة بركان.