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هنا الزاهد تخطط لسرقة والدتها في "الواد سيد الشحات"

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:24 ص
هنا الزاهد تخطط لسرقة والدتها في الواد سيد الشحات
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شيماء عطية
 
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شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" تدهور الأحوال المادية لكل من سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخر، بعدما سرق والدهما رزق أموال شقيقتهما دعاء وهرب.


وحاولت ريتاج تحسين الأوضاع بطلب مساعدة مالية من والدتها، لتكتشف أن والدتها ستبيع قطعة أرض بمقابل مادي ٢٠ مليون جنيه، فتقرر التخطيط مع زوجها وشقيقه لسرقة أموال الصفقة.


وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخر العرب.


"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.



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