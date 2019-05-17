هنا الزاهد تخطط لسرقة والدتها في "الواد سيد الشحات"

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" تدهور الأحوال المادية لكل من سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخر، بعدما سرق والدهما رزق أموال شقيقتهما دعاء وهرب.





وحاولت ريتاج تحسين الأوضاع بطلب مساعدة مالية من والدتها، لتكتشف أن والدتها ستبيع قطعة أرض بمقابل مادي ٢٠ مليون جنيه، فتقرر التخطيط مع زوجها وشقيقه لسرقة أموال الصفقة.



