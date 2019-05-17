ياسر جلال يستنجد بفتحي عبد الوهاب.. والأخير ينقذه!





أجرى "أدهم" الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، في مسلسل "لمس أكتاف" مكالمة هاتفية أثناء ترحيله من السجن بحمزة "فتحي عبد الوهاب" وذلك لكي يساعده في الخروج من السجن وانه يقوم برد الجميل.





وأكد له أن شريف دسوقي "عبد المنجي" يدبر مكيدة ضده، وبعد انتهاء المكالمة طلب حمزة من أحد أفراد فريق عمله انه يريد خروج "أدهم" من الحبس.





ومسلسل "لمس أكتاف" من بطولة الفنان ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، كارولين خليل، حنان مطاوع، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.











