ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دكرنس يختار الجمل لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:08 ص
دكرنس يختار الجمل لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل
ايمن الجمل
Advertisements
طباعة
هيثم حبيب
 
Advertisements

أعلن نادى دكرنس الرياضى عن تعاقده رسميا مع أيمن الجمل لاعب الإسماعيلي الأسبق لقيادة الفريق فى الموسم المقبل بدورى القسم الثانى .

 

وكان الجمل قد نجح فى قيادة الزرقا للبقاء بدورى القسم الثانى الموسم المقبل بعدما حقق نتائج إيجابية مع الفريق كان أخرها الفوز على الترسانة فى ختام مباريات الفريق بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى وهو ما ضمن البقاء للفريق لموسم جديد بالقسم الثانى .

 

وكان دكرنس قد تأهل لدورى القسم الثانى بعدما احتل المركز الثانى بمجموعته بدورة الترقى خلف بيلا تحت قيادة المدير الفنى السابق مصطفي مرعى والذى رحل عقب نهاية الموسم .

 

Advertisements
المزيد عن: رياضة دكرنس ايمن الجمل الموسم المقبل الفريق الاول الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية