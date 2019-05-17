ماذا قدم الهلال في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم؟

حصد فريق الهلال السعودي وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان رغم فوزه على الشباب في مباراة أمس الخميس، لحساب الجولة الأخيرة بثلاثية مقابل هدفين بواقع ثنائية لجوميز وهدف لسيباستيان جيوفينكو، فيما أحرز هدفي الشباب سيبا.

وخاص الزعيم 30 مباراة في منافسات الدوري السعودي برصيد69 نقطة، حقق خلالهم الفوز في 21 لقاء، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مواجهات فقط كأقل الفرق هزيمة هذا الموسم كان أبرزهم أمام التعاون بثنائية نظيفة والتي ساهمت بشكل كبير في خسارة لقب الدوري لصالح النصر.

سجل لاعبو الهلال 66 هدفا في شباك الخصوم كأقوى ثاني خط هجوم بعد النصر والذي يملك 69 هدفا، وتلقت شباكهم 33 هدف خلال 30 مواجهة.

ويعد المحترف الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الفريق هو هداف الزعيم هذا الموسم حيث خاض 30 مباراة، سجل خلالهم 21 هدفا وساهم في تسجيل 7 أهداف.

قاد فريق الهلال هذا الموسم ثلاثة مدربين كان أولهم البرتغالي خيسوس والذي حقق مع الفريق بطولة السوبر السعودي، ثم الكرواتي زوران ماميتش، وأخيرا البرازيلي شاموسكا.