بعد 7 سنوات من رحيلها.. تعرف على أشهر أدوار وردة الجزائرية في السينما والتلفزيون





تحل اليوم الجمعة، الذكرى السابعة على رحيل المطربة وردة الجزائرية، والتي كانت أحد أعلام الغناء الطربي في العالم العربي، وعلى الرغم من شهرتها في عالم الغناء إلا أن الراحلة كان لها مشاركات مميزة في عالمي السينما والتلفزيون.





ومن أشهر أدوارها في السينما، أفلام: "ألمظ وعبده الحامولي" بمشاركة عادل مأمون، و"أميرة العرب" و"حكايتي مع الزمان"، و"آه يا ليل يا زمن"، مع رشدي أباظة، و"ليه يا دنيا"، و"صوت الحب" أمام حسن يوسف، وفي التلفزيون، قامت "وردة" ببطولة مسلسلات "الوادي الكبير"، و"أوراق الورد" مع عمر الحريري، و"آن الأوان" الذي كان أقرب لسيرة ذاتية لها.