الإنجليز يعودون للواجهة الأوروبية.. تعرف على الأسباب



الأمر لا يقتصر على الـــ 6 الكبار في الدوري الإنجليزي، ولكن حتي فرق الوسط في الدوري الإنجليزي يترأسهم مدربين جيدين في الإدارة الفنية، لذلك كل مباريات الدوري الإنجليزي قوية وتحتاج لتفكير كبير من المدربين للفوز، وهذا مفيد لتطوير المدربين والأندية واللاعبين، ويزيد من حدة المنافسة ويرتفع بنسق الاداء.



كل مدربين الأندية الأن تفهموا أن الدوري الإنجليزي يحتاج لقوام أساسي جيد ودكة بدلاء قوية،ولو نظرت إلي الأندية الكبار في الدوري ستجد ذلك، وهذا يوفر تعدد الخيارات بالنسبة للمدرب للمنافسة علي كل البطولات المحلية والأوروبية وإيجاد دكة بدلاء قوية تحسبًا للإصابات، وهذا ما حدث بالنص مع ليفربول وتوتنهام البدلاء هم من صعدوا بالفريقين للنهائي، بالإضافة الي أن دكة البدلاء تجعل المدرب يقوم "بعملية التدوير" بين اللاعبين حتي لا يصل لمرحلة الاجهاد من كثرة البطولات.



لذلك عندما تفسر وصول منتخب إنجلترا للمركز الرابع في مونديال روسيا الماضي، يعكس حجم التطوير في الكرة الإنجليزية من خلال المواهب الشابة في الأندية وزيادة عدد اللاعبين الإنجليز نسبيًا داخل الأندية، قوة المدربين خططيًا وفنيًا وإرتفاع مستوي المنافسة واللاعبين داخل الدوري.





ولتكتمل كل أركان النجاح يجب ضخ مدربين إنجليزين أكثر داخل الدوري أو حتي العمل كمساعدين تحت المدربين الكبار في الدوري لتطوير المدرب الإنجليزي الحلقة الأضعف داخل الكرة الإنجليزية، ويجب فتح باب الأحتراف للاعبين الإنجليز للتطور أكثر خارج حدود إنجلترا، بالرغم من ذلك إلا أن الكرة الإنجليزية تحقق تطور مذهل وهناك أستمرارية علي التطوير، وعلينا أن نشيد بمعدل العمل والجهد المبذول ووصول رباعي إنجليزي لنهائيات بطولتي أوروبا، وعودة كرة القدم إلي موطنها الأصلي.

هذا عام الإنجليز وصول أربع فرق إنجليزية لنهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي، يدل علي قوة الدوري الإنجليزي وتربع الفرق الانجليزية من جديد علي عرش أوروبا،ولعل هناك أسباب جعلت الإنجليز تسيطر علي أوروبا من جديد:أفضل مدربين في العالم داخل الدوري الإنجليزي، لو تحدثنا عن وجود أكبر المدربين في الدوري ” جورديولا – كلوب – بوكتينيو – يوناي إيمري – ساري ” أختلاف المدراس التدريبية يصنع التطور للفرق الإنجليزية ومن ثم تنافس قوي داخل الدوري يرفع من وتيرة الأداء للإندية ومرونة تكتيكية للمدربين تجعلهم أقويا في المنافسات الأوروبية.