التفاصيل الكاملة | حجز تذاكر القطارات أون لاين ومعرفة عدد المقاعد المتاحة في شباك التذاكر

يمثل حجز تذاكر القطارات مشكلة كبيرة لمعظم الناس وخصوصًا في فترات الأعياد والمناسبات حيث لا تتناسب مواعيد القطارات وعدد الكراسي المتاحة للحجز مع الأعداد الغفيرة التي ترغب في حجز تذكرة قطار وتجنب السفر بالأتوبيسات والميكروباصات حيث تتزايد حوادث الطرق في مصر بشكل كبير خلال هذه الأيام مع ارتفاع أسعار أنواع المواصلات الأخرى مقارنة بالقطار.

وتروج السوق السوداء لحجز تذاكر القطارات في فترات المواسم مثل أعياد المسلمين والمسيحيين وشم النسيم ولا يجد المواطن تذكرة للسفر في الموعد الذي يرغب فيه، وقد يبدأ الشك في موظفين سكك حديد مصر أنفسهم أنهم قد يكونون مشتركين في هذه السوق ولأجل هذه المعضلة نوجه سيادتكم هنا في "الفجر" لأفضل طريقة لحجز تذاكر القطارات وهي أسهل طريقة قدمتها لنا وزارة النقل والمواصلات متمثلة في هيئة سكك حديد مصر.

أصدرت سكك حديد مصر خلال الفترة الماضية تطبيقًا جديدًا لحجز التذاكر من خلاله وكذلك للاستعلام عن مواعيد القطارات في الخطين البحري والقبلي، ولهذا التطبيق مميزات كثيرة ومهمة للغاية ستمنع عنك مشاكل حجز التذاكر المتكررة.



