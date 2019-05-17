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مروة ناجي تحتفل بعيد ميلادها في جو أسري (فيديو وصور)

الجمعة 17/مايو/2019 - 02:39 ص
مروة ناجي تحتفل بعيد ميلادها في جو أسري (فيديو وصور)
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يارا أحمد
 
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حرصت الفنانة مروة ناجي، علي الاحتفال بعيد ميلادها في أجواء أسرية حيث حرص علي الحضور عدد من أقاربها بالاضافة الي مذيعة الراديو رانيا يحيي، وقامت بتقطيع التورتة وغناء "بنت أكابر".


من ناحية اخري انتهت من عرض " يعيش أهل بلدي " بطولة أحمد سلامة ، إنتصار ، محمد رضوان ، هالة سرور، زكريا معروف ،ضياء زكريا ،مريم البحراوي، هانى حافظ، إيهاب ناصر، ندى عفيفى، غناء مروة ناجى، موسيقى وألحان على سعد، ديكور و أزياء صبحى السيد، الاستعراضات محمد عبد الصبور ، تأليف وأشعار محمد بغدادي ، إخراج عاصم نجاتي.

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