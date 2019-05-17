استعلم عن مخالفات المرور 2019 برقم اللوحة المرورية للسيارة أونلاين





للاستعلام عن مخالفتك اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ثالثا: بعد الانتهاء من اختيار نوع الخدمات التي تبحث عنها، اذهب بعدها لصفحة إدخال البيانات، وقم بإدخال رقم رخصتك واسم المحافظة في موقع استعلام المخالفات المرورية.



عزيزي المواطن، عند قيامك باتباع كافة التعليمات والخطوات السابقة خطوة بخطوة يمكن الاستعلام بكل سهولة أونلاين عبر الإنترنت في أي مكان عن مخالفات المرور التي قد تكون ارتكبتها بدون علم، وأيضًا يمكنك تسديد تلك المخالفات عبر الطرق المتاحة من خلال هذا التقرير.



ويجب عليك عزيزي القارئ في حالة استخدام الخدمات المقدمة إلكترونيًا الدخول بشكل مباشر، وقم باختيار الخدمة التي ترغب فيها برقم السيارة الخاصة بك، أو من خلال رخصة القيادة، فقط قم باختيار الأيقونة المختصة بمخالفات المرور وبعد ذلك سوف يظهر لك العدد الأخير والكلي للمخالفات التي تخصك.



خدمة تقديم التظلمات على المخالفات المرورية

وعن طريق موقع وزارة الداخلية المدرج رابطه داخل هذا المقال يتمكن جميع المواطنين من تقديم التظلمات كما تشاء من أجل التظلم عن المخالفات الواقعة عليك أونلاين بشكل إلكتروني كامل، وهذه الخدمة مقدمة في محافظتي القاهرة والجيزة فقط، وتلك الخدمة تستغرق فيما يقارب 72 من تاريخ تقديم الطلب، كل ما عليك فعله هو إدخال رقم الرخصة وتحديد وحدة الترخيص، ونوع الترخيص، والمحافظة التابع لها والتي قمت بالترخيص فيها.



للاستعلام عن مخالفتك اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

طريقة سداد مخالفات المرور من المنزل

أن هذه الخاصية الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية فرصة لكل أصحاب السيارات المسجلة برخصة قيادة، وأما عن خدمة الرسائل على الهاتف المحمول بالمخالفات المرورية، فإنه يجب على السائق أن يسدد قيمة المخالفات خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام من ميعاد استلامه هذه الرسالة، وقد قامت هيئة المرور بتأكيد أنه سيكون هناك طرق مبتكرة خلال العام القادم حتى تتمكن من رصد مخالفات المرور في جميع الميادين المصرية، وهذا من خلال لجوئها لتركيب أحدث الكاميرات والإشارات الضوئية لمراقبة كافة الطرق والسيارات،



وقامت الشركة بإطلاق أحدث الخدمات وهي خدمة فورية تتواجد في كل أرجاء مصر لتسديد المخالفات، وهناك أيضًا خدمات الإنترنت التي تساعد في تسديد كافة المخالفات المرورية، وذلك عن جميع السيارات النقل والأجرة، والملاكي، والدرجات النارية.



خطوات السداد من خدمة فوري

وهناك الكثير من يبحث عن إمكانية الدفع الإلكتروني اختصارًا للوقت والجهد فسوف نرصد لكلم الآن جميع الخطوات الكاملة التابعة لخدمات فوري من أجل سداد فاتورة المخالفة الخاصة بمخالفات المرور في مصر:



سجل في الموقع الرسمي لخدمات فوري من خلال الدخول المباشر لهذا “رابــــــط فوري للدفع مخالفات المرور". ثالثا: بعد الانتهاء من اختيار نوع الخدمات التي تبحث عنها، اذهب بعدها لصفحة إدخال البيانات، وقم بإدخال رقم رخصتك واسم المحافظة في موقع استعلام المخالفات المرورية.عزيزي المواطن، عند قيامك باتباع كافة التعليمات والخطوات السابقة خطوة بخطوة يمكن الاستعلام بكل سهولة أونلاين عبر الإنترنت في أي مكان عن مخالفات المرور التي قد تكون ارتكبتها بدون علم، وأيضًا يمكنك تسديد تلك المخالفات عبر الطرق المتاحة من خلال هذا التقرير.ويجب عليك عزيزي القارئ في حالة استخدام الخدمات المقدمة إلكترونيًا الدخول بشكل مباشر، وقم باختيار الخدمة التي ترغب فيها برقم السيارة الخاصة بك، أو من خلال رخصة القيادة، فقط قم باختيار الأيقونة المختصة بمخالفات المرور وبعد ذلك سوف يظهر لك العدد الأخير والكلي للمخالفات التي تخصك.وعن طريق موقع وزارة الداخلية المدرج رابطه داخل هذا المقال يتمكن جميع المواطنين من تقديم التظلمات كما تشاء من أجل التظلم عن المخالفات الواقعة عليك أونلاين بشكل إلكتروني كامل، وهذه الخدمة مقدمة في محافظتي القاهرة والجيزة فقط، وتلك الخدمة تستغرق فيما يقارب 72 من تاريخ تقديم الطلب، كل ما عليك فعله هو إدخال رقم الرخصة وتحديد وحدة الترخيص، ونوع الترخيص، والمحافظة التابع لها والتي قمت بالترخيص فيها.أن هذه الخاصية الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية فرصة لكل أصحاب السيارات المسجلة برخصة قيادة، وأما عن خدمة الرسائل على الهاتف المحمول بالمخالفات المرورية، فإنه يجب على السائق أن يسدد قيمة المخالفات خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام من ميعاد استلامه هذه الرسالة، وقد قامت هيئة المرور بتأكيد أنه سيكون هناك طرق مبتكرة خلال العام القادم حتى تتمكن من رصد مخالفات المرور في جميع الميادين المصرية، وهذا من خلال لجوئها لتركيب أحدث الكاميرات والإشارات الضوئية لمراقبة كافة الطرق والسيارات،وقامت الشركة بإطلاق أحدث الخدمات وهي خدمة فورية تتواجد في كل أرجاء مصر لتسديد المخالفات، وهناك أيضًا خدمات الإنترنت التي تساعد في تسديد كافة المخالفات المرورية، وذلك عن جميع السيارات النقل والأجرة، والملاكي، والدرجات النارية.وهناك الكثير من يبحث عن إمكانية الدفع الإلكتروني اختصارًا للوقت والجهد فسوف نرصد لكلم الآن جميع الخطوات الكاملة التابعة لخدمات فوري من أجل سداد فاتورة المخالفة الخاصة بمخالفات المرور في مصر:سجل في الموقع الرسمي لخدمات فوري من خلال الدخول المباشر لهذا “رابــــــط فوري للدفع مخالفات المرور".



يجب تحديد الموقع الخاص بك على الويب.



يجب أن يتم إدخال الرقم لقومي المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له، على أن تكون البطاقة سارية.



وبعد إتمام كافة الخطوات السابق ذكرها قم الآن بإدخال رقم لوحة السيارة اللوحة المرورية.



قم بإدخال رقم الهاتف المحمول ثم استعلم عن قيمة المخالفة.



مخالفات المرور وعقوبات قانون المرور الجديد 2018

الغرامات المالية الخاصة بمخالفات المرور ضمن قانون المرور الجديد، يتحصل كل سائق على 30 نقطة بشكل مبدئي، على أن يتم خصم النقاط بعدد المخالفات، وتختلف كل عقوبة بعد النقاط، بشكل مبدئي يحصل كل سائق على 30 نقطة، وعلى كل مخالفة يتم خصم النقاط بشكل تلقائي، ويتم تحديد النقاط على نوع المخالفة، وقد حدد المجلس على أن المخالفات تندرج تحت خمسة شرائح.



ومن المتعارف عليه أن هناك عدة غرامات تقوم الوزارة بفرضها على الأفراد المتجاوزين القانون من قائدي السيارات وذلك لأصحاب السيارات الأجرة أو الملاكي، حفاظًا على السلامة والأمن واتباع القنوانين المصرية من وزارة الداخلية.





للاستعلام عن مخالفتك اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

غرامات قانون المرور الجديد 2018 في مصر

وقد صرحت الوزارة عدة قواعد لاحتساب الغرامات على حسب المخالفات في الطريق، وسوف نقوم الآن بعرض جميع الغرامات المخصصة من إدارة المرور التابعة لوزارة المرور في مخالفات المرور.



دفع غرامة تتراوح من 200 إلى 5000 جنيه عن مخالفة السير بمواد محظورة.

دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة التعدي على أحد رجال المرور.

دفع غرامة تتراوح من 200 إلى 2000 جنيه عن مخالفة ترك السيارة في منتصف الطريق وتعطيله، دون إبلاغ السلطات عن العطل.

دفع غرامة تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه عن مخالفة رجل المرور.

دفع غرامة تتراوح من 100 إلى 3000 جنيه عن مخالفة تناول الخمور أثناء السير.

دفع غرامة تتراوح من 500 إلى 2000 جنيه عن مخالفة تعطيل حركة سير المرور.

دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة قيادة السيارة بدون فرامل.

دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة تجاوز السرعة وكشفها بالرادار.

دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة الفعل الفاضح في الطريق العام.

دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة الدخان الأسود المنبعث من المركبات.

دفع غرامة تقدر بقيمة 300 جنيه في حالة عدم وجود طفاية.

دفع غرامة تقدر بقيمة 300 جنيه في حالة ترك المصابين أثناء الحوادث.

دفع غرامة تقدر بقيمة 1000جنيه في بالسير برخصة منتهية.

دفع غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه عن مخالفة استعمال أجهزة لها تأثير على الرادار.

دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة عدم وجود لوحة معدنية.



أسباب خصم النقاط من نقاط الرخصة

وقد وضحت وزارة المرور عدة أسباب يمكن من خلالها خصم النقاط الخاصة برخصة القيادة، وفي حال ارتكاب تلك الأفعال يتم خصم النقط على الفور، وينبغي على السائق تلاشي تلك الأفعال، وتتمثل تلك الأسباب في النقاط التالية:



عدم أخذ في الاعتبار المسافة الخاصة بالأمان بينك وبين السيارة الأخرى أثناء السير على الطريق، وكذلك في التقاطعات.

الوقوف في الأماكن التي يمنع الوقوف فيها.

الاتجاه عكس السير، والسير بدون رخصة قيادة.

الأوراق المطلوبة للحصول على بدل فاقد رخصة القيادة

وقد صرحت الوزارة مجموعة من الأوراق الواجب توافرها في حالة بدل الفاقد لرخصة القيادة، وذلك في حالة فقدانها يجب إحضار تلك المستندات والتوجه إلى إدارة المرور لاستكمال البيانات.



أولا يجب تقديم طلب على نموذج مخصص لقسم المرور المختص.

ثانيًا إحضار إثبات الشخصية، بطاقة الرقم القومي.

ثالثًا إحضار الرخصة التالفة أو إقرار بشأن فقدان تلك الرخصة.

يتم سداد الرسوم تبعًا لقانون المرور الجديد.

وعلى الراغبين في عمل بدل الفاقد أو التالف الذهاب بشكل يومي إلى إدارة المرور التابع لها، بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، ولكن يوم الخميس ينتهي اليوم في تمام الثانية ظهرًا، بينما يوم الجمعة عطلة رسمية.



للاستعلام عن مخالفتك اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا



وقد وضحت وزارة الداخلية عدة قواعد وإجراءات من أجل الحصول على الرخصة وسوف نعرضها عليكم من خلال السطور القليلة القادمة، وتتمثل في النقاط التالية:-



تسديد كاف الضرائب والرسوم التي تكون على السيارة وذلك على حسب نوعها.

التأمين على المسؤولية المدنية على حوادث السيارة، والحرص على التكفل بكافة الأضرار الناتجة عنها.

أن تكون السيارة مستوفية لكافة الشروط التابعة للآمن والأمان والتوافق والمتانة.

أن يتم إلزام مالك السيارة بضرورة فحص السيارة فحص فني لا تزيد قيمة الفحص عن ألف جنيه.

يجب أن يلتزم في وضع جهاز صالح للاستعمال في المركبات الثقيلة، والنقل الجماعي مع تسجيل جميع البيانات الخاصة بتحديد الموقع.

تركيب جهاز تتبع يتم من خلاله تتبع المركبات في الطريق، حتى يتوصلون لهم في حالة الطوارئ.

يتم تزويد السيارة بمثلث يعكس الضوء، مع وجود حقيبة مختصة بالإسعافات الأولية، وطفاية حريق.

إلصاق الملصق الإلكتروني الذي يتواجد به كافة المعلومات الكافية عن السيارة.

وتجدر الإشارة إلى أن بداية الدوام في العمل داخل إدارة المرور في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ويتسمر الدوام حتى تمام الساعة الثامنة مساءً ويتم التعامل مع تلك المواعيد طوال الأسبوع فيما عدا يوم الخميس، والتي ينتهي فيه العمل في تمام الثانية ظهرًا بينما يوم الجمعة إجازة رسمية.



رسوم تراخيص السيارات في ظل قانون المرور الجديد 2019

الرسوم الإدارية الخاصة بتراخيص السيارات ضمن القانون الجديد لمرور لعام 2019:



السعة اللترية المبلغ بالجنيه المصري نسبة الزيادة

1030 سي سي 255 جنيه %0.25

1330 سي سي 350 جنيه %0.25

1630 سي سي 750 جنيه %1

2030 سي سي 1500 جنيه %1.75

على أن يتم تحديد سعر السيارة على حسب القيمة الخاصة بها، مع إضافة المستحقات الضريبية وفقًا للقانون، على أن يتم تخفيض الرسوم بنسبة 10% سنويًا، وذلك عن موديل السنة، وقيمة مئتان جنيهًا على السيارات ذو السعة اللترية 2030 سيسي.



كيفية رصد الملصق الإلكتروني للمخالفات وبيانات السيارات على الطرق

وأكد مصدر أمني موثوق منه داخل المرور أن الملصق الإلكتروني الذي أقر به وزير الداخلية اللواء “محمود توفيق” سوف يتم وضعه على الزجاج الأمامي للسيارة، فمن خلال تلك الملصق سوف يتم ضبط الكثير من المخالفات وكذلك سهولة التعرف على السيارات المسروقة، بالإضافة إلى قياس الكثافات المرورية حتى يتم رفع نسبة السلامة في الطرقات.



للاستعلام عن مخالفتك اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وقومنا الأن بتوضيح جميع الخطوات الخاصة بالاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم اللوحة، كل ذلك موضح بالصور لجميع الخطوات السابقة، من خلال موقع الحكومة المصرية، فضلًا عن تواجد تقرير شامل مُفصل عن جميع الغرامات المختصة بقادة السيارات، مع شرح وافِ عن المستندات والأوراق المطلوبة في حالة فقد الرخصة أو تجديدها، وفي حالة تواجد أي تغيرات طارئة سوف نقوم بتجديد المعلومات على الفور وقد صرحت الوزارة عدة قواعد لاحتساب الغرامات على حسب المخالفات في الطريق، وسوف نقوم الآن بعرض جميع الغرامات المخصصة من إدارة المرور التابعة لوزارة المرور في مخالفات المرور.دفع غرامة تتراوح من 200 إلى 5000 جنيه عن مخالفة السير بمواد محظورة.دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة التعدي على أحد رجال المرور.دفع غرامة تتراوح من 200 إلى 2000 جنيه عن مخالفة ترك السيارة في منتصف الطريق وتعطيله، دون إبلاغ السلطات عن العطل.دفع غرامة تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه عن مخالفة رجل المرور.دفع غرامة تتراوح من 100 إلى 3000 جنيه عن مخالفة تناول الخمور أثناء السير.دفع غرامة تتراوح من 500 إلى 2000 جنيه عن مخالفة تعطيل حركة سير المرور.دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة قيادة السيارة بدون فرامل.دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة تجاوز السرعة وكشفها بالرادار.دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة الفعل الفاضح في الطريق العام.دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة الدخان الأسود المنبعث من المركبات.دفع غرامة تقدر بقيمة 300 جنيه في حالة عدم وجود طفاية.دفع غرامة تقدر بقيمة 300 جنيه في حالة ترك المصابين أثناء الحوادث.دفع غرامة تقدر بقيمة 1000جنيه في بالسير برخصة منتهية.دفع غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه عن مخالفة استعمال أجهزة لها تأثير على الرادار.دفع غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه عن مخالفة عدم وجود لوحة معدنية.وقد وضحت وزارة المرور عدة أسباب يمكن من خلالها خصم النقاط الخاصة برخصة القيادة، وفي حال ارتكاب تلك الأفعال يتم خصم النقط على الفور، وينبغي على السائق تلاشي تلك الأفعال، وتتمثل تلك الأسباب في النقاط التالية:عدم أخذ في الاعتبار المسافة الخاصة بالأمان بينك وبين السيارة الأخرى أثناء السير على الطريق، وكذلك في التقاطعات.الوقوف في الأماكن التي يمنع الوقوف فيها.الاتجاه عكس السير، والسير بدون رخصة قيادة.الأوراق المطلوبة للحصول على بدل فاقد رخصة القيادةوقد صرحت الوزارة مجموعة من الأوراق الواجب توافرها في حالة بدل الفاقد لرخصة القيادة، وذلك في حالة فقدانها يجب إحضار تلك المستندات والتوجه إلى إدارة المرور لاستكمال البيانات.أولا يجب تقديم طلب على نموذج مخصص لقسم المرور المختص.ثانيًا إحضار إثبات الشخصية، بطاقة الرقم القومي.ثالثًا إحضار الرخصة التالفة أو إقرار بشأن فقدان تلك الرخصة.يتم سداد الرسوم تبعًا لقانون المرور الجديد.وعلى الراغبين في عمل بدل الفاقد أو التالف الذهاب بشكل يومي إلى إدارة المرور التابع لها، بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، ولكن يوم الخميس ينتهي اليوم في تمام الثانية ظهرًا، بينما يوم الجمعة عطلة رسمية.قد يهمك.. تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل شروط استخراج رخصة تسيير في ظل قانون المرور الجديدوقد وضحت وزارة الداخلية عدة قواعد وإجراءات من أجل الحصول على الرخصة وسوف نعرضها عليكم من خلال السطور القليلة القادمة، وتتمثل في النقاط التالية:-تسديد كاف الضرائب والرسوم التي تكون على السيارة وذلك على حسب نوعها.التأمين على المسؤولية المدنية على حوادث السيارة، والحرص على التكفل بكافة الأضرار الناتجة عنها.أن تكون السيارة مستوفية لكافة الشروط التابعة للآمن والأمان والتوافق والمتانة.أن يتم إلزام مالك السيارة بضرورة فحص السيارة فحص فني لا تزيد قيمة الفحص عن ألف جنيه.يجب أن يلتزم في وضع جهاز صالح للاستعمال في المركبات الثقيلة، والنقل الجماعي مع تسجيل جميع البيانات الخاصة بتحديد الموقع.تركيب جهاز تتبع يتم من خلاله تتبع المركبات في الطريق، حتى يتوصلون لهم في حالة الطوارئ.يتم تزويد السيارة بمثلث يعكس الضوء، مع وجود حقيبة مختصة بالإسعافات الأولية، وطفاية حريق.إلصاق الملصق الإلكتروني الذي يتواجد به كافة المعلومات الكافية عن السيارة.وتجدر الإشارة إلى أن بداية الدوام في العمل داخل إدارة المرور في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ويتسمر الدوام حتى تمام الساعة الثامنة مساءً ويتم التعامل مع تلك المواعيد طوال الأسبوع فيما عدا يوم الخميس، والتي ينتهي فيه العمل في تمام الثانية ظهرًا بينما يوم الجمعة إجازة رسمية.1030 سي سي 255 جنيه %0.251330 سي سي 350 جنيه %0.251630 سي سي 750 جنيه %12030 سي سي 1500 جنيه %1.75على أن يتم تحديد سعر السيارة على حسب القيمة الخاصة بها، مع إضافة المستحقات الضريبية وفقًا للقانون، على أن يتم تخفيض الرسوم بنسبة 10% سنويًا، وذلك عن موديل السنة، وقيمة مئتان جنيهًا على السيارات ذو السعة اللترية 2030 سيسي.كيفية رصد الملصق الإلكتروني للمخالفات وبيانات السيارات على الطرقوأكد مصدر أمني موثوق منه داخل المرور أن الملصق الإلكتروني الذي أقر به وزير الداخلية اللواء “محمود توفيق” سوف يتم وضعه على الزجاج الأمامي للسيارة، فمن خلال تلك الملصق سوف يتم ضبط الكثير من المخالفات وكذلك سهولة التعرف على السيارات المسروقة، بالإضافة إلى قياس الكثافات المرورية حتى يتم رفع نسبة السلامة في الطرقات.

ثانيًا: هام جدًا أن تقوم بتحديد نوع مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات.