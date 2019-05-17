رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن "أزارو": بروفيسور إضاعة الفرص

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " نتيجة مباراة الأهلى وإنبى، والتى فاز فيها الأول بنتيجة 2-0 فى اللقاء المؤجل من الجولة ال30 للدورى الممتاز.

وأعرب النشطاء عن استيائهم الشديد من اللاعب" أزارو" المستمر فى إضاعة الفرص أمام شباك الخصوم ، حيث قال أحد النشطاء إن "ازارو" بروفيسور إضاعة الفرص ، وإنه يجب على لاسارتى المدير الفنى للنادى اللأهلى حل تلك المسألة سريعا، وذلك لتفادى إضاعة المزيد من الفرص فى المناسبات المقبلة.

كما أضاف نشطاء أن "ازارو" يبحث عن الفرص ليقوم بإضاعتها، بالإضافة إلى ثبات التشكيل فى المباريات السابقة.

الجدير بالذكر أن النادى الأهلى فاز في المباراة التي انتهت منذ قليل بهدفين دون مقابل على نظيره نادى إنبى فى المباراة المؤجلة من الجولة ال30 للدورى الممتاز.