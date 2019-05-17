وفاة والدة كريم محمود عبد العزيز في "شقة فيصل"

















شهدت حلقة اليوم من مسلسل "شقة فيصل" وفاة والدة "ميزو" الذي يجسد دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز، في مسلسل "شقة فيصل" حزنًا، وذلك بعد قرار نجلها الآخر "زغلاله" محمد فتحي، بيع المنزل الذي تسكن فيه.بدأت أحداث الحلقة، برفض والدة "ميزو" بيع منزلها الذى اعتادت العيش فيه، إلا أن طمع ابنها "زغلاله" في المال جعله يتجاهل كلامها، ويبيع المنزل دون موافقتها، مما أدى إلى غضبها الشديد الذي تسبب في وفاتها."شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، وائل نور، ومي القاضي، وأحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.