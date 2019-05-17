عاجل.. إجازة عيد الفطر 5 أيام متتالية لهذه الفئة

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انتهت العشر الأوائل من شهر رمضان الفضيل على الانتهاء، وما هي إلا أيام ويهجرنا الشهر الكريم ببركاته وفويضاته، وعقب انتهاء الشهر الفضيل يستعد المسلمون لاستقبال عيد الفطر المبارك، بالفرحة والسرور، وقد بدأت بعض العائلات بالفعل في التجهيز لأيام العيد، وكل شعب له تقاليده وعاداته في استقبال أيام العيد،ويستعد البعض لعمل الكعك والبسكوت والمخبوزات التي تميز هذه الأيام عن غيرها، كما ينتظر البعض موعد أجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص 2019.



إجازة عيد الفطر للعاملين في الحكومة 2019

تقرر أن يتم منح 4 أيام أجازة للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال العام، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 7 يونيو، على أن يستأنف العمل يوم السبت الموافق 8 يونيو للجهات التي تعمل يوم السبت، وتبدأ للجهات التي تأخذ السبت راحة أسبوعية يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019م.



إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص 2019

لارتباط العاملين في القطاع الخاص لمجموعة من الأعمال، ولا سيما في المصانع، حيث لا يجب أن تتوقف عجلة الانتاج في بعض المصانع، وعليه فإن إجازة القطاع الخاص من المنتظر أن تكون يومان فقط هما الثلاثاء والأربعاء على أن يستأنف العمل يوم الخميس 6 يونيو 2019م، ويجوز أن يكلف صاحب العمل الموظفين والعمال بالعمل في أيام الإجازات في الحالات القصوى بأجر مضاعف.