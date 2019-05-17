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نشرة حوادث "الفجر" | "تأجيل محاكمة المعزول.. وموظف يقتل والدته.. وضبط 40 طربة حشيش"

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:26 ص
نشرة حوادث الفجر | تأجيل محاكمة المعزول.. وموظف يقتل والدته.. وضبط 40 طربة حشيش
نشرة أخبار الحوادث
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إيريني صفوت
 
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شهد الشارع المصري اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء"بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الاخبار:

1- تجديد حبس 6 من من شركاء علا القرضاوي بقضية التمويل

2- هيروين ومطواة".. سقوط مسجل خطر وبحوزته مخدرات بالمرج

3- عاجل.. المشدد 15 سنة والغرامة لموظفين بالبنك الأهلى بتهمة الرشوة

4- عاجل.. تأجيل محاكمة المعزول و23 آخرين بـ "التخابر مع حماس" لـ 21 مايو

5- إخماد حريق بحديقة خاصة بمنطقة المعصرة دون إصابات

6- جريمة مروعة.. موظف يقتل والده بمساعدة والدته في حلوان

7- شاهد.. ضبط 40 طربة حشيش قبل ترويجها على العملاء (فيديو)

8- إصابة 20 شخصا فى مشاجرة بالأسلحة بالبساتين

9- عاجل.. نشوب مشاجرة دامية بالأسلحة النارية بجوار مترو فيصل

10-عاجل.. السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بجوار محطة مترو فيصل

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