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تعرف على معايير الحذف من بطاقات التموين

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:53 ص
تعرف على معايير الحذف من بطاقات التموين
بطاقة تموينية
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الفجر
 
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حددت وزارة التموين الفئات التي سوف يتم حذفها من بطاقات التموين ليحل محلها المواليد الجدد للأسر المستحقة، وقد أوردت الفئات على النحو التالي:

من يتخطى فاتورة استهلاكه للكهرباء الشهرية 650 كيلووات.
من يتخطى فاتورة استهلاكه للمحمول مبلغ 800 جنيه شهريًا.
من يتخطى فاتورة استهلاكه مصارريف مدارس أحد ابناءه 30 ألف جنيه سنويًا.
من لديه سيارة فارهة أو موديل 2014 فأكثر.

كما أفادت وزارة التموين بأن المواليد المسموح بإضافتهم على البطاقات التموينية، هم الذين بلغوا من العمر من عامين على الأقل، كما 16 عام على الأكثر، ليتم إضافتهم على البطاقات التموينية مع أسرهم والحصول على الدعم المستحق لهم.

ضبط قاعدة البيانات
أكدت وزارة التموين أنه تم البدء في تنقية قاعدة البيانات بشكل يسمح بوصول الدعم إلى مستحقيه، وتم حذف مليون مواطن من غير المستحقين، من 4 شرائح تم تحديدها بعناية تامة، رغبة منها في استغال ما تم توفيره لتحسن جودة المواد التموينية، كما تم حذف المتوفين، والمتواجدين على أكثر من بطاقة والغير متواجدين في البلاد لفترة تزيد عن ستة أشهر.

لتسجيل البيانات أو تعديل بيانات خاصة بالبطاقة التموينية أو الاطلاع على أي معلومات أو استفسارات يرجى زيارة موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية من هنـــــــــــــــــــا

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