الرباعي: اعتذرت عن تقديم دور أشرف عبد الباقي في "حب البنات".. وهذه حقيقة شرائي منزل "ذكرى"





كشف المطرب صابر الرباعى، أنه عرض عليه من قبل خوض تجربة التمثيل من خلال فيلم "حب البنات" منذ سنوات، لافتًا إلى أنه اعتذر عن العمل.





وأوضح خلال الجزء الثاني من لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، أنه كان من المفترض أن يجسد دور الفنان أشرف عبد الباقى فى العمل.





وأشار على جانب آخر، إلى أنه اشترى بيت المطربة الراحلة ذكرى، منذ سنوات، لافتًا إلى أنه لم يكن على علم بأنه منزلها.





وأضاف "فوجئت بهذا الأمر أثناء مشاهدتي للبيت من أجل شراءه، حيث رأيت شقيقتها كوثر، وكانت صدفة غريبة ورائعة فى ذات الوقت ومازالت أحتفظ بهذا البيت".



