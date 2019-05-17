بعد قرار الحكومة باتاحة الفرصة لتسجيل المواليد للاستفادة من الدعم، ومن خلال موقع دعم مصر يمكن للمواطنين تسجيل المواليد في بطاقات التموين عن طريق النت بسهولة، حرصًا منها على إيصال الدعم إلى مستحقيه، وعليه فقد قرر مجلس الوزراء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين من مواليد 2005 إلى 2013م، ومن المتوقع أن يصل عدد المواليد الجدد المضافين على بطاقات التموين الإلكترونية إلى 8 مليون، ومن المقرر أن يزيد الدعم إلى 85 مليار لتوفير السلع الأساسية كالسكر والأرز والزيت وتوفير سلع نقاط الخبز طبقًا للقرار الوزاري رقم 153 لعام 2015م.

طرق إضافة المواليد



التوجه مباشرة إلى مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات.

تسجيل الواليد في بطاقات التموين عن طريق النت ا.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجد على بطاقات التموين



بطاقة الرقم القومي الخاصة برب الأسرة.

بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية المراد إضافة المواليد عليها.

شهادة ميلاد مميكنة حديثة للافراد القصر الذين تقل اعمارهم عن 18 عامًا.

بطاقة رقم قومي للافراد البالغين.

اخر إيصال كهرباء





هنـــــــــــــــــــا لتسجيل البيانات أو تعديل بيانات خاصة بالبطاقة التموينية أو الاطلاع على أي معلومات أو استفسارات يرجى زيارة موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية من

ملاحظات هامة:

الاستمارات الخاصة بإضافة المواليد الجدد متوفرة في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

في حالة وجود اي مشكلة في عملية إضافة المواليد الجدد يمكن الاتصال على رقم 19959 لحل المشكلة أو الإجابة على استفسارات المواطنين.



مناشدة من وزارة التموين

تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع المواطنين سرعة التوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها لإخطار المكتب بحالات الوفاة أو المغتربين خارج البلاد من مدة تزيد عن 6 اشهر، فضلًا عن توفيق أوضاع المخالفين، حرصًأ منها على ضبط منظومة الدعم وايصاله إلى مستحقيه.



اعمار المواليد المسموح بإضافتهم

أفادت وزارة التموين بأن المواليد المسموح بإضافتهم على البطاقات التموينية، هم الذين بلغوا من العمر من عامين على الأقل، كما 16 عام على الأكثر، ليتم إضافتهم على البطاقات التموينية مع أسرهم والحصول على الدعم المستحق لهم.



ضبط قاعدة البيانات

أكدت وزارة التموين أنه تم البدء في تنقية قاعدة البيانات بشكل يسمح بوصول الدعم إلى مستحقيه، وتم حذف مليون مواطن من غير المستحقين، من 4 شرائح تم تحديدها بعناية تامة، رغبة منها في استغال ما تم توفيره لتحسن جودة المواد التموينية، كما تم حذف المتوفين، والمتواجدين على أكثر من بطاقة والغير متواجدين في البلاد لفترة تزيد عن ستة أشهر.

هنـــــــــــــــــــا لتسجيل البيانات أو تعديل بيانات خاصة بالبطاقة التموينية أو الاطلاع على أي معلومات أو استفسارات يرجى زيارة موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية من

تصريحات الوزير بشأن إضافة المواليد

وحسم وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، الجدل الدائر بشان إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن جميع المواطنين يريدون إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، وصرف حصصهم التموينية، إلا أنه لم يتخذ قرار في هذا الشأن إلى الان، لأنه يتطلب موازنة جديدة تحتاج إلى مبالغ كبيرة يجب تدبيرها قبل تطبيق القرار.



يذكر أن وزارة الإنتاج الحربي قد قامت بحذف الأشخاص الغير مستحقين للحصول على الدعم العيني لبطاقات التموين، كما قامت بحذف الوفيات من البطاقات التموينية ووإضافة بعض المواليد الجدد، استبدالها بالمواليد الجديدة، حسبما صرح به وكيل وزارة التموين، محمود عبد العزيز، مشيرا إلى العمر المسموح بلإضافته إلى البطاقات التموينية من عمر سنتين إلى 16 سنة.



هنـــــــــــــــــــا لتسجيل البيانات أو تعديل بيانات خاصة بالبطاقة التموينية أو الاطلاع على أي معلومات أو استفسارات يرجى زيارة موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية من

تصريح رئيس الوزراء بإضافة المواليد خلال شهر يوليو 2018

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام نواب البرلمان، أثناء إلقاءه لبيان الحكومة، أنه سوف يتم فتح باب التسجيل لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، خلال شهر يوليو الحالي، كما سيتم تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين للمخصصات التموينية، ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية اتشمل أكبر عدد من محدودي الدخل.



عدد المستفيدين الجدد من دعم السلع بواسطة بطاقات التموين 2018

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الوزارة تسعى بكل السبل لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، حتى تكتمل منظومة الدعم، ووصوله إلى مستحقيه، مؤكدًا أن فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، سوف يؤدي إلى استفادة 8 مليون مولود جديد، وسوف تقوم الوزارة بتوفير المخصصات المالية لذلك، والتي تصل إلى 85 مليار جنيه، ولا سيما بعد زيادة الدعم للفرد الواحد من 21 جنيه إلى 50 جنيه.



الأوراق المطلوبة لانفصال الابن المتزوج حديثًا عن بطاقة الاب

عدد (3) صور للبطاقة الشخصية.

عدد (3) صور لبطاقة الوالد الشخصية.

عدد (3) صور لبطاقة الوالد التموينية الشخصية.

عدد (3) صور قسيمة زواج الابن المطلوب فصله من البطاقة التموينية.

طلب من مكتب التموين بالفصل الاجتماعي.



وزير التموين يكشف عن موعد إضافة المواليد الجد لبطاقات التموين

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن موعد إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، فقد تقرر فتح باب التقدم لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، في الأول من أغسطس القادم، مضيفًا في تصريحاته لمصراوي، أن فتح باب التقدم سوف يستمر 3 شهور، وأن معايير إضافة المواليد سيتم إعلانها قريبًا، بقرار وزاري يحدد الأعمار وطريقة التقديم.



هنـــــــــــــــــــا لتسجيل البيانات أو تعديل بيانات خاصة بالبطاقة التموينية أو الاطلاع على أي معلومات أو استفسارات يرجى زيارة موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية من

قرارات وزارة التموين في اجتماع 19 يوليو 2018

ربط جميع مكاتب التموين على مستوى الجمهورية والمديريات إلكترونيًا بوزارة التموين خلال 6 أسابيع فقط.

الإرتقاء بكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب التموين. الاستمارات الخاصة بإضافة المواليد الجدد متوفرة في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.في حالة وجود اي مشكلة في عملية إضافة المواليد الجدد يمكن الاتصال على رقم 19959 لحل المشكلة أو الإجابة على استفسارات المواطنين.تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع المواطنين سرعة التوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها لإخطار المكتب بحالات الوفاة أو المغتربين خارج البلاد من مدة تزيد عن 6 اشهر، فضلًا عن توفيق أوضاع المخالفين، حرصًأ منها على ضبط منظومة الدعم وايصاله إلى مستحقيه.اعمار المواليد المسموح بإضافتهموحسم وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، الجدل الدائر بشان إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن جميع المواطنين يريدون إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، وصرف حصصهم التموينية، إلا أنه لم يتخذ قرار في هذا الشأن إلى الان، لأنه يتطلب موازنة جديدة تحتاج إلى مبالغ كبيرة يجب تدبيرها قبل تطبيق القرار.يذكر أن وزارة الإنتاج الحربي قد قامت بحذف الأشخاص الغير مستحقين للحصول على الدعم العيني لبطاقات التموين، كما قامت بحذف الوفيات من البطاقات التموينية ووإضافة بعض المواليد الجدد، استبدالها بالمواليد الجديدة، حسبما صرح به وكيل وزارة التموين، محمود عبد العزيز، مشيرا إلى العمر المسموح بلإضافته إلى البطاقات التموينية من عمر سنتين إلى 16 سنة.أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام نواب البرلمان، أثناء إلقاءه لبيان الحكومة، أنه سوف يتم فتح باب التسجيل لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، خلال شهر يوليو الحالي، كما سيتم تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين للمخصصات التموينية، ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية اتشمل أكبر عدد من محدودي الدخل.صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الوزارة تسعى بكل السبل لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، حتى تكتمل منظومة الدعم، ووصوله إلى مستحقيه، مؤكدًا أن فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، سوف يؤدي إلى استفادة 8 مليون مولود جديد، وسوف تقوم الوزارة بتوفير المخصصات المالية لذلك، والتي تصل إلى 85 مليار جنيه، ولا سيما بعد زيادة الدعم للفرد الواحد من 21 جنيه إلى 50 جنيه.عدد (3) صور للبطاقة الشخصية.عدد (3) صور لبطاقة الوالد الشخصية.عدد (3) صور لبطاقة الوالد التموينية الشخصية.عدد (3) صور قسيمة زواج الابن المطلوب فصله من البطاقة التموينية.طلب من مكتب التموين بالفصل الاجتماعي.كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن موعد إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، فقد تقرر فتح باب التقدم لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، في الأول من أغسطس القادم، مضيفًا في تصريحاته لمصراوي، أن فتح باب التقدم سوف يستمر 3 شهور، وأن معايير إضافة المواليد سيتم إعلانها قريبًا، بقرار وزاري يحدد الأعمار وطريقة التقديم.ربط جميع مكاتب التموين على مستوى الجمهورية والمديريات إلكترونيًا بوزارة التموين خلال 6 أسابيع فقط.الإرتقاء بكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب التموين.



تحديد بعض المكاتب لإضافة المواليد الجدد، ويتم إختيارها من قبل مديري مديريات التموين.

يتم إضافة المواليد للبطاقات السارية فقط.



لن يتم إضافة المواليد على بطاقات بدل تالف أو الفاقد أو الفصل الإجتماعي إلا بعد أن يتم تسليم البطاقة الذكية وتفعيلها.



الفصل الاجتماعي في بطاقات التموين

قد يحتاج بعض المواطنين في إصدار بطاقات منفصلة لعدة أسباب، إما لزواج الأبن حديثًا ووجود رغبة لديه في استخراج بطاقة منفصلة لعائلته الجديدة، وكذلك الفصل الاجتماعي في حالة الطلاق، فيفضل أن تنفصل الزوجة وأبناءها في بطاقة مستقلة، إلا أن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للتوثيق ونظم المعلومات، أكد أن الفصل ليس مطلقًا، فهو للذكور فقط في حالة الزواج، وللإناث في حالة الطلاق أو وفاة الزوج.



حذف 6 ملايين مواطن من بطاقات التموين

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على فتح باب إضافة المواليد إلى بطاقات بدءًا من غدا الأربعاء الموافق الأول من أغسطس 2018م، وأنه من المتوقع أن تصل الأعداد إلى 6 ملايين مواطن، موضحًا إلى أنه لم يتم إدارج مخصصات مالية لغضافة المواليد في الموازنة الحالية 20192018م، إلا أن تمويل تلك تلك الإضافة سوف يتم من خلال حذف ما يقرب من 6 ملايين مواطن من غير المستحقين للدعم.



قرارات وزير التموين للتيسير على المواطنين عند إضافة المواليد

كانت وزارة التموين قد نشرت جدول لإضافة المواليد الجدد،، إلا انه تم تعديله نظرًا لأجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بتخصيص الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر، بدءا من يوم 21 اكتوبر وحتى 7 نوفمبر لمن تخلفوا عن مواعيدهم.

يقدم أصحاب المعاشات بكتابة الرقم التأميني دون الحاجة لتقديم مستندات بقيمة المعاش.

يقدم اصحاف معاشات تكافل وكرامة كارت “الفيزا” الخاص بالمعاش فقط.

يقدم موظفي القطاع العام والخاص شهادة راتب من جهة العمل دون الحاجة إلى بحث اجتماعي.

أعرف موعد إضافة المواليد على بطاقتك من رقم البطاقة

الأسبوع الأول للبطاقات التي تبدأ برقم ( 0 ) من ناحية اليمين.

الأسبوع الثاني للبطاقات التي تبدأ برقم ( 1 ) من ناحية اليمين.

الأسبوع الثالث للبطاقات التي تبدأ برقم (2) من ناحية اليمين.

الأسبوع الرابع للبطاقات التي تبدأ برقم (3) من ناحية اليمين.

الأسبوع الخامس للبطاقات التي تبدأ برقم (4) من ناحية اليمين.

الأسبوع السادس للبطاقات التي تبدأ برقم (5) من ناحية اليمين.

الأسبوع السابع للبطاقات التي تبدأ برقم (9) من ناحية اليمين.

الأسبوع الثامن للبطاقات التي تبدأ برقم (7) من ناحية اليمين.

الأسبوع التاسع للبطاقات التي تبدأ برقم (8) من ناحية اليمين.

الأسبوع العاشر للبطاقات التي تبدأ برقم (9) من ناحية اليمين.



موعد حذف 6 ملايين مواطن من التموين والدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشكل رسمي، عن بدء عملية تنقية بطاقات التموين ومنظومة الدعم بشكل كامل، مؤكدة على عزمها حذف الأسماء المكررة وكذلك المتوفين والمهاجرين لمدة تزيد عن ست أشهر، وكذلك الأسماء الوهمية التي لا يوجد لها أرقام قومية،ومن المتوقع أن يصل عدد المحذوفين من منظومة الدعم التمويني إلى نحو 6 مليون مواطن.



معايير الحذف من بطاقات التموين

حددت وزارة التموين الفئات التي سوف يتم حذفها من بطاقات التموين ليحل محلها المواليد الجدد للأسر المستحقة، وقد أوردت الفئات على النحو التالي:



من يتخطى فاتورة استهلاكه للكهرباء الشهرية 650 كيلووات.

من يتخطى فاتورة استهلاكه للمحمول مبلغ 800 جنيه شهريًا.

من يتخطى فاتورة استهلاكه مصارريف مدارس أحد ابناءه 30 ألف جنيه سنويًا.

من لديه سيارة فارهة أو موديل 2014 فأكثر.



