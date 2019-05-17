حصاد اتحاد جدة بعد الجولة الختامية بالدوري السعودي

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي واحدًا من أسوء مواسمه ببطولة الدوري السعودي في تاريخه، حيث أنهى البطولة في المركز العاشر.

وسقط العميد في فخ الخسارة أمام نظيره أحد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على استاد "الأمير مجمد بن عبدالعزيز"، ضمن إطار الجولة الثلاثين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لينهي الدوري بصورة ستظل عالقة في إذهان جمهوره خاصة أنها أمام متذيل الترتيب.

وخاض الاتحاد 30 مباراة في مسابقة الدوري، تمكن خلالها من جمع ٣٤ نقطة عن طريق الفوز في 9 مباريات فقط محتلاً المركز السابع في ترتيب الأقل فوزًا بالبطولة، بينما تعادل في 7 لقاءات كسادس أكثر فريق تحقيقاً للتعادلات، بينما سقط العميد في فخ الخسارة خلال 14 مباراة محتلاُ المركز الخامس كأكثر الفرق تعرضًا للهزيمة بالموسم الحالي.

ويحتل العميد المركز الحادي عشر من حيث عدد الاهداف التي سجلها الفريق خلال الموسم برصيد 44 هدفًا، كان لنجمه السعودي فهد المولد الموقوف بسبب تناوله للمنشطات، نصيب الأسد منها بإحراز 11 هدفًا.

وكان تراجع مستوى الدفاع بالموسم الحالي للاتحاد أمرًا طبيعيًا نظراً للمستوى الباهت الذي ظهر به الفريق ككل، حيث تلقت شباكه 45 هدفًا محتلاً المركز التاسع من حيث ترتيب أضعف دفاع بالبطولة.