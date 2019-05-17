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تعرف على سعر الدولار الجمركي

الجمعة 17/مايو/2019 - 04:37 ص
تعرف على سعر الدولار الجمركي
سعر الدولار الجمركي
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الفجر
 
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الجميع على علم بأن الحكومة المصرية تقوم بتدعيم سعر الدولار الجمركي، وهذا الغرض يؤدي لتخفيض أسعار السلع المستهلكة، ولو على نحو طفيف، وفي الطبيعي نجد سعر الدولار الجمركي يمثل نسبة الـ 90% من سعر الدولار في بنوك مصر، وبالفعل وكما أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، تم تخفيض سعر الدولار الجمركي من الـ 16.25 إلى نحو الـ 16.00 جنيه مصري.

مصدرة إدارة تقييمات الجمارك عقب القرار الصادر من وزارة المالية عن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند الـ 16 جنيه بالنسبة للسلع الإستهلاكية، بينما قضت بتحرير السعر إلى الـ 17.97 جنيه بالنسبة للسلع الإستفزازية والترفيهية، وتلك السلع التي يطبق عليها قرار التحرير شملت السجائر، وهدايا أعياد الميلاد، وأدوات المكياج والتجميل، ومعجون الأسنان، والصابون، وأيضًا بعض الأنواع من الفاكهة، وأيضًا بعض أنواع الأسماك والتي منها الجمبري، كما أن القرار قد شمل الأدوات الكهربائية، والأدوات المنزلية التي تستورد من الخارج.
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