الدوري السعودي.. تعرف على المتأهلين للبطولات الآسيوية والهابطين للدرجة الأولى

أسدل الستار على منافسات الدوري السعودي لموسم 2018/2019 والذي توج به النصر برصيد 70 نقطة.

ويستعرض الفجر الرياضي المتأهلين للبطولات الآسيوية والهابطين للدرجة الأولى الموسم المقبل :

تأهل كلا من النصر والتعاون والهلال مباشرة لدوري أبطال آسيا بينما سيخوض الأهلي ملحق للتأهل للبطولة الموسم المقبل.

وعلى صعيد آخر، هبط كلا من القادسية والباطن وأحد للدرجة الأولى الموسم المقبل بينما سيخوض الحزم ملحقا لتحديد مصيره من الاستمرار في الدوري الممتاز الموسم المقبل من عدمه.