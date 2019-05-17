صابر الرباعي: أصالة صديقتي.. واقعنت شيرين بالتراجع عن الاعتزال



وأوضح : "قولت لها مش من حقها تنهى حياتها الفنية بمزاجها، لأنها مش ملك نفسها فنيًا، لديها جمهور يحب يسمعها ومازالت تعطى"، مشيرا إلى أنه يحب أغانيها كثيرا، حيث تستهويه كافة أغانيه.





وعل جانب آخر أوضح أن نقطة ضعفه أثناء وجوده فى للجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، مشيرًا إلى أنها تتمثل في التسرع في الاختيار.

