صابر الرباعي: أصالة صديقتي.. واقعنت شيرين بالتراجع عن الاعتزال
الجمعة 17/مايو/2019 - 02:18 ص
مريم الشريف
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كشف المطرب صابر الرباعى، عن وجود صداقة وطيدة تربطه مع المطربة أصالة، مضيفا: "لنا معا تاريخ كبير".
وأشار خلال الجزء الثانى من لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، إلى أنه قال للمطربة شيرين "مش إنتي اللى تمشى وتسيبى الفن" لدى إعلانها الاعتزال، لافتًا إلى أنه تدخل فى هذا الأمر وتحدث إليها، بعدما أرسل مدير أعماله إليها فى مصر، واتصل به من منزلها.
وأوضح : "قولت لها مش من حقها تنهى حياتها الفنية بمزاجها، لأنها مش ملك نفسها فنيًا، لديها جمهور يحب يسمعها ومازالت تعطى"، مشيرا إلى أنه يحب أغانيها كثيرا، حيث تستهويه كافة أغانيه.
وعل جانب آخر أوضح أن نقطة ضعفه أثناء وجوده فى للجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، مشيرًا إلى أنها تتمثل في التسرع في الاختيار.
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