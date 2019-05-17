تعرف على العوامل المؤثرة على سعر الدواجن في مصر

تربية الدواجن

تسمين الدواجن

سعر الدواجن اليوم | الجمعة 17 مايو 2019 ومتابعة مستمرة من بورصة الدواجن العمومية

تسمين الدواجن



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ومن أبرز العوامل التي تؤثر على سعر الدواجن تغير أسعار الدولار في البنوك الرسمية المصرية، وكذلك الطلب والعرض على الدواجن بجميع أنواعها، وأيضًا إرتفاع أسعار الدجاج ينتج عنه إرتفاع بقية المشتقات منه، مثل الكتاكيت، أو الفراخ الصغيرة، مما يترتب عليه بدوره أن يؤدي إلى إرتفاع أسعار البيض.

لعل أسعار الدولار الأمريكي والتغيير المستمر له من أبرز العوامل التي تؤثر على سعر الدواجن بشكل عام، مما يترتب على هذا إرتفاع سعر العلف، وسعر الأدوية بما فيها التطيعمات اللازمة لتربية الدواجن، كما أن إرتفاع سعر الدجاج يساهم في إرتفاع المشتقات جميعها منه، والتي منها سعر البيض وسعر الكتاكيت، وكذلك نجد زيادة السعر تتناسب طرديًا مع الزيادة في الطلب عليه، وكذلك مع إرتفاع سعر الكهرباء ينتج عنه إرتفاع في سعر الدواجن، وهذا لإحتياجهم إلى نظام تدفئه معين وإضاءه مستمرة، مما يؤدي إلى إستهلاك مستمر لكميات كهرباء كبيرة طوال عمر الدورة.– دواء هاردكس، يتكون من مجموعة أملاح وفيتامينات تستخدم في حالة التسمين، حيث يساعد على زيادة معدلات الإنتاج للبيض وفتح الشهية، كما يساعد على بناء هيكل الطائر ليصبح قوي، ويعتبر مُحسن لعمليات إمتصاص الكالسيوم، ويستخدم في حالات الإفتراس، ولين العظام، والكساح.– إنخفاض طفيف في سعر الدواجن اليوم الجمعة 17 مايو 2019 في السوق المصري، حيث بلغ سعر كيلو اللحم الأبيض بنحو الـ 29 جنيه اليوم في المزارع، في حين سعر المستهلك يصل بقيمة ما بين الـ 33 إلى الـ 35جنيه،كما بلغ سعر كيلو اللحم الساسو 35 جنيه مصري، بينما سعر كرتونة البيض الأحمر سجلت نحو الـ 38 جنيه للمستهلك، فيما سجلت كرتونة البيض الأبيض لتصل المستهلك بنحو الـ 35 جنيه.