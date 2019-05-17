بعد تتويج النصر باللقب.. أبرز ظواهر الدوري السعودي في الموسم الحالي

توج فريق النصر بلقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، وذلك بعدما تغلب على نظيره الباطن بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وارتفع رصيد النصر إلي 70 نقطة في صدارة الترتيب ليتوج بلقب بطولة الدوري السعودي بشكل رسمي، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن منافسه الهلال والذي فاز على الشباب 3-2 واحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة.

ويستعرض "الفجر الرياضي " في هذا التقرير أبرز ظواهر بطولة الدوري السعودي بالموسم الحالي:-

- بطل الدوري السعودي:

حصد النصر لقب الدوري السعودي بعدما جمع 70 نقطة من 30 مباراة بواقع (22 انتصار – 4 تعادلات – 4 هزائم)، وسجل لاعبوه 69 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

- الأقوى والأضعف هجومًا:

يعتبر فريق النصر بطل الدوري السعودي هو صاحب الهجوم الأقوي بالبطولة هذا الموسم بعدما سجل 69 هدفًا بواقع 37 هدفًا على ملعبه، و33 هدفًا خارج ملعبه، بينما يعتبر فريق أحد صاحب الهجوم الأضعف في بطولة الدوري السعودي بعدما سجل 25 هدفًا فقط 16 على ملعبه، و9 خارج ملعبه

- الأقوى والأضعف دفاعًا:

يعتبر فريق أحد صاحب الدفاع الأضعف في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم واستقبلت شباكه 62 هدفًا، بينما يعتبر فريق الشباب صاحب الدفاع الأقوى بالبطولة واستقبلت شباكه 25 هدفًا فقط.

- معدل الفوز بالدوري السعودي:

أقيمت 238 مباراة في بطولة الدوري السعودي بالموسم الحالي، بلغ معدل فوز الأندية على ملعبها 43.7%، بينما وصلت نسبة انتصارات الأندية خارج ملعبها 33.61 %، وبلغت نسبة التعادلات 22.69 %.

- إجمالي الأهداف المُسجلة بالدوري:

بلغ عدد أهداف بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 699 هدفًا، بمعدل 2.94 هدف لكل مباراة، بواقع 1.61 هدف لكل مباراة داخل الأرض، و1.33 هدف لكل مباراة خارج الأرض.

- الأكثر حصولًا على البطاقات الصفراء:

يعتبر فريق الاتفاق الأكثر حصولًا على البطاقات الصفراء في الدوري السعودي هذا الموسم وبلغ إجمالي البطاقات التي حصل عليها لاعبوه 81 بطاقة صفراء، يليه نادي أحد بـ68 بطاقة، ثم الشباب بـ 65 بطاقة.

- الأكثر حصولًا على البطاقات الحمراء:

فريق الاتفاق أكثر الأندية حصولًا على بطاقات حمراء (4 مباشرة – 2 بعد إنذارين)، يليه فريق أحد والشباب وحصل كل منهما على 5 بطاقات حمراء (4 مباشر – 1 بعد إنذارين).

- الهدافين:

تصدر المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم النصر ترتيب الهدافين وسجل 34 هدفًا منها 8 من ركلات جزاء، يليه بافيتمبتي جوميز مهاجم الهلال وسجل 21 هدفًا منها 6 ركلات جزاء، ثم دجانيني تفارس مهاجم الأهلي وسجل 20 هدفًا منها 3 ركلات جزاء، ثم الكاميروني لياندر توامبا 20 هدفًا منها 5 ركلات جزاء.

- ملوك الأسيست:

المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر الأكثر صناعة للأهداف برصيد 11 هدفًا، يليه مواطنه وزميله بالفريق برصيد 9 أهداف، ثم أندريه كاريو مهاجم الهلال برصيد 7 أهداف.

- الأهداف العكسية:

شهدت بطولة الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 15 هدفًا عكسيًا هذا الموسم ويعتبر للاعب سيف حسين القشطة لاعب الحزم الأكثر احرازًا للأهداف العكسية وسجل هدفين.