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على ربيع يتزوج ولاء الشريف فى "فكرة بمليون جنيه"

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:46 ص
على ربيع يتزوج ولاء الشريف فى فكرة بمليون جنيه
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مريم الشريف
 
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تزوج "علاء" الذي يجسد دوره الفنان على ربيع، في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من "هبة"، ولاء الشريف، وسط سعادة والدته "صابرين" وشقيقته "شيماء" سهر الصايغ.

وبدأت أحداث حلقة اليوم، بزواج "علاء"، ومحاولة "ريهام" نيرمين ماهر، جارة "هبة" بتحريضها على زوجها وأنها لابد أن تجعله يستمع إلى كلامها، لكي تعيش معه حياة سعيدة دون تحكمات منه.

"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبد الله، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويقوم بغناء تتر العمل الفنان الشعبي أحمد شيبة.

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