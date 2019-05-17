إمساكية رمضان 2019.. موعد صلاة الفجر.. وتوقيت أذان المغرب في محافظات مصر

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بعد أن تزايد الباحثين والراغبين في معرفة امساكية رمضان 2019 في مصر، نقدم لكم الآن امساكية شهر رمضان المبارك عن عام 1440 هجريًا – 2019 ميلاديًا، ولذلك أتينا اليوم لنقدمها لكم حتى يعرف كل الشعب المصري جميع توقيتات الصلاة وتوقيت أذان الفجر والمغرب وعدد ساعات الصيام عن كل يوم طوال شهر رمضان 2019، لهذا سوف نستعرض امساكية رمضان 2019 في مصر طبقًا لتوقيت مدينة القاهرة المحلي تقبل الله منكم كافة الأعمال وكل عام وأنتم بخير، كما ندعوا للجميع أن يتقبل الله منا ومنكم شهر رمضان الكريم.



توقيت شهر رمضان 1440-2019 في مصر:

ونقدم توقيت شهر رمضان الكريم 2019 لجميع المسلمين في مصر، معلنًا الدكتور “ياسر عبد الهادي”، الأستاذ في المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأن غرة شهر رمضان الكريم 1440-2019 في مصر وافقت يوم الإثنين 6 مايو 2019، وفلكيًا يأتي شهر رمضان الكريم لذلك العام بنحو الـ 30 يوم فقط، ليكون موعد عيد الفطر المبارك وأول أيامه يوافق 5 يونيو 2019.



والآن يأتي موعدنا مع نظرة على امساكية رمضان 2019 في مصر سويًا حسب توقيت مدينة القاهرة المحلي، حيث أن تلك الأيام تشتد سخونة عمليات البحث من جانب التجار ورجال الأعمال عن هذة الامساكية ليتم طباعتها والقيام بتوزيعها على شعب مصر، كما نقدمها أيضًا هنا لجميع المسلمين في مصر امساكية شهر رمضان 2019 ليتم معرفة مواعيد أذان المغرب والفجر وعدد ساعات الصيام عن كل يوم.

