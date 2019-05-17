بالأرقام.. حصاد الدوري السعودي للمحترفين بعد تتويج النصر

أسدل اليوم الخميس الستار على نهاية بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بتتويج فريق نادي النصر الذي إحتل المركز الأول برصيد 70 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن الوصيف فريق نادي الهلال الذي جاء في المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

وتمكن التعاون من تحقيق إنجاز تاريخي بتأهله لبطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بعد أن إقتنص المركز الثالث من فريق نادي الشباب برصيد 56 نقطة فيما إختتم الأهلي مبارياته في المركز الرابع برصيد 55 نقطة قبل الشباب.

وفيما يخص الهابطين والراحلين عن البطولة انضم القادسية إلى الثنائي الباطن وأحد حيث حل القادسية في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة فيما إ=اختتم الباطن مبارياته بإحتلال المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة وأحد في المركز الأخير برصيد 21 نقطة وسيلعب الحزم صاحب المركز الثالث عشر ملحق الهبوط والصعود.

وجاءت أبرز أرقام الدوري على النحو التالي :-

شهد المسابقة خوض 480 مباراة.

تم تسجيل 706 هدفا.

حصل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله على لقب الهداف برصيد 35 هدف " رقم قياسي ".

حصد النصر 70 نقطة كرقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى.

شهدت البطولة تطبيق تقنية الفار للمرة الأولى في تاريخه.

تولى 40 مديرا فنيا تدريب الأندية " رقم قياسي "

تولى 11 مدرباً القيادة الفنية لثلاثة فرق في موسم واحد.