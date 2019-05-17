آل الشيخ بعد تتويج النصر بالدوري السعودي: " مبروك لمن فاز وهارد لك للفرق الأخرى"
الجمعة 17/مايو/2019 - 01:23 ص
علي نبوي
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علق المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عقب نهاية الدوري السعودي للموسم الحالي، وتتويج النصر باللقب.
وغرد أل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل :"تويتر"
:"موسم جميل وبيكون عالق في ذاكرة الجماهير سنين وسنين مبروك لمن فاز وهارد لك
للفرق الاخرى".
موسم جميل وبيكون عالق في ذاكرة الجماهير سنين وسنين مبروك لمن فاز وهارد لك للفرق الاخرى 🇸🇦❤️🔥🙏🏻 pic.twitter.com/D1TSr42YQf— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 16, 2019
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