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آل الشيخ بعد تتويج النصر بالدوري السعودي: " مبروك لمن فاز وهارد لك للفرق الأخرى"

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:23 ص
آل الشيخ بعد تتويج النصر بالدوري السعودي: مبروك لمن فاز وهارد لك للفرق الأخرى
تتويج النصر بالدوري
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علي نبوي
 
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علق المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عقب نهاية الدوري السعودي للموسم الحالي، وتتويج النصر باللقب.

 

وغرد أل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل :"تويتر" :"موسم جميل وبيكون عالق في ذاكرة الجماهير سنين وسنين مبروك لمن فاز وهارد لك للفرق الاخرى".


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