لاسارتي: الفوز على إنبي نتيجة عادلة

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على إنبي بهدفين دون رد مشيرا إلى أن فريقه يستحق الفوز بعدما خلق الكثير من الفرص.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"النتيجة عادلة سنحت لنا فرصا للتهديف أمام منافس قوي، وفي النهاية حققنا الفوز".

وتابع :"تحدثنا في مشكلة إهدار الأهداف، فنحن نقوم بخلق العديد من الفرص لكننا لا نحولها إلى أهداف".

وزاد :"رمضان صبحي أحرز هدفا في المباراة الماضية شبيه للفر التي أتيحت له في مباراة اليوم، ومع الوقت سيتم تحويل هذه الفرص إلى أهداف".

وأشار يةكريم بنزيمة ظل فترة طويلة بدون أهداف والآن أصبح هداف ريال مدريد، هذه هي كرة القدم".

وأوضح :"حالة وليد سليمان كان لدينا مشكلة في الجانب الأيمن ولذلك قمة بإشراكه كلاعب ثالث في وسط الملعب بجوار السولية وحمدي فتحي".

وواصل :"لدينا حظا كبيرا أن يكون لدينا مهاجمين مثل وليد أزارو ومروان محسن، والأخير نجح في إحراز هدف خلال الدقائق التي شارك فيها".

وتطرق للحديث عن صفقة رحيل جريزمان عن أتلتيكو مدريد قائلا :"وسائل إعلامية إسبانية تحدثت معي بالأمس تأكدت بأنه لن يبقى في النادي الأسباني وعلينا انتظار قراره".