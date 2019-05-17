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اليوم.. "قواعد العشق 40" ينير مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:21 ص
اليوم.. قواعد العشق 40 ينير مسرح سيد درويش بالإسكندرية
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شيماء عطية
 
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قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "قواعد العشق 40" من إنتاج الفرقة يبدأ جولته الجديدة خلال شهر رمضان المبارك ابتداء من اليوم الجمعة 12 رمضان الموافق 17 مايو فى تمام الساعة التاسعة على مسرح سيد درويش بالاسكندرية يوميًا ولمدة عشرة أيام.

يذكر ان العرض مأخوذ عن رواية "قواعد العشق الأربعون" للكاتبة أليف شافاق، ومصادر أخرى، دراما تورج وإشراف على الكتابة رشا عبد المنعم، ويشاركها فى الكتابة ياسمين إمام، خيرى الفخرانى، بطولة بهاء ثروت، فوزية، عزت زين، دينا أحمد، هانى عبد الحى، محمد عبد الرشيد، إيهاب بكير، هشام على، المطربة أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمى، بمشاركة فرقة المولوية العربية، إخراج عادل حسان.

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