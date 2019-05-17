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رضا عبدالعال: حال كرة القدم في مصر لا يسر عدو ولا حبيب

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:22 ص
رضا عبدالعال: حال كرة القدم في مصر لا يسر عدو ولا حبيب
الكابتن رضا عبدالعال
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نعيم يوسف
 
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قال الكابتن رضا عبدالعال، لاعب نادي الزمالك سابقًا، إن حال كرة القدم في مصر لا يسر عدو ولا حبيب، لافتا إلى أن المنتخب صعد إلى كأس العالم بتوفيق من الله، وأيضا لأجل خاطر الشعب.

وأضاف "عبد العال"، في لقاء مع برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن المنتخب يحتاج إلى مدرب "فرز أول"، وليس مدربًا "هارب من أحكام" - بحسب قوله.

وأشار إلى أنه بعد اختيار مدير فني جيد للمنتخب، يجب أن يستمر خمس سنوات، لكي ينهض بالكرة المصرية.
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