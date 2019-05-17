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مخرج "لآخر نفس" لياسمين عبد العزيز يوشك على الانتهاء من تصوير المسلسل

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:58 ص
مخرج لآخر نفس لياسمين عبد العزيز يوشك على الانتهاء من تصوير المسلسل
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أوشك المخرج حسام علي، على الانتهاء من تصوير مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث يتبقى لفريق العمل 9 أيام وينتهى تصوير المسلسل بالكامل.


المسلسل يعرض  على قناة "الحياة" فى الساعة الثامنة مساءً، حيث تخوض به ياسمين عبد العزيز، السباق الرمضاني.

"لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.


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