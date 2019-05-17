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إنجي المقدم تتهم السقا بقتل محمد ممدوح في "ولد الغلابة"

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:49 ص
إنجي المقدم تتهم السقا بقتل محمد ممدوح في ولد الغلابة
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نور طلعت
 
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عرضت شاشة "mbc مصر"، الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا، والتي بدأت بمشهد مقتل "عزت" هادي الجيار و"ضاحي" محمد ممدوح.


يشعر "عيسى" أحمد السقا بالندم خاصة بعد معرفته بأن ضاحي وعزت كانا يسجلان له ولفرح، وعلى علم بخطتهما، والخوف من نتيجه جريمتهما، حتى يجد الحل، باعتراف عبد القادر سائق مي عمر، في مقابل الحصول على نصف ميراث مي عمر.


وتحزن صفية على مقتل ضاحي، وتشك أن عيسى السبب وراء موته، وتذهب للإبلاغ عنه وتتهمه بأنه كان يعمل معه في تجارة المخدرات.


ومن ناحيه آخري تشك "ثريا" زوجة عزت في "فرح"، وتفكر في اتهامها بشكل رسمي بأنها لها يد في مقتل زوجها، لكن ينصحها شقيقها "رشوان" عمادة زيادة بألا تفعل، كما يطلب من فرح ألا تتحدث عن طبيعة عمل عزت.


ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، هادي الجيار، إنجي المقدم، مي عمر، هبة مجدي، إدوارد، سلوى عثمان، كريم عفيفي، وريم سامي، إخراج محمد سامي.


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