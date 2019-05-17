علي ماهر: الخسارة أمام الأهلي "عادية"

أبدى علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي حزنه عقب الخسارة التي تلقاها فريقه أمام الأهلي بهدفين دون رد.

وتحدث في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا :"أضعنا فرصا سهلة كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء لكن هذه هي كرة القدم".

وتابع :"لم نتلق أي خسارة خلال ٥ مباريات لكن الخسارة أمام الأهلي عادية لأننا نواجه فريقا قويا وبقيمة النادي الأهلي".

وواصل :"الحمد لله على المستوى الذي ظهرنا به افي المباراة، بجانب الخسارة في ظل الظروف التي خضنا فيها اللقاء".

وأوضح :"خضنا اللقاء من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وأبلغت اللاعبين بضرورة قطع الكرات من الخلف، واشتغلنا على لك، لأن لاعبي الأهلي كتاب مفتوح".

وأشار :"أكدت على اللاعبين من بدايات المباراة بالنسبة للأهلي، الذي يضغط من أجل الهدف، لكن الخطأ وارد ولا بد في حالة حدوث أي أخطاء أن تستغل لكننا تم معاقبتنا لعدم استغلالها".

وزاد :"كان من الممكن أن نخرج من المباراة بالتعادل لكن إهدار الفرص تعاقبنا بعدها بهدف ثاني، وخسرنا النقاط الثلاث".

وواصل :"على الرغم من النقص الذي يمر به الفريق إلا أننا حاولنا استغلال السرعات التي في الفريق عن طريق أحمد رفعت وشكري وسافيولا، وحاولنا لكن في النهاية أشكر اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء".

وأوضح :"الدوري صعب جدا هذا الموسم، وهو يحتاج للعمل الكثير من اللاعبين والجهاز الفني لكي يجد أي فريق نفسه".

وزاد :"من المهم أن تبذل المنظومة جهدا كبيرا لكي تحقق ما تريد".

وأتم :"لدينا مباراة هامة مقبلة أمام مصر المقاصة، وسندخل في معسكر مغلق ونتمنى التوفيق لنا ونخوض هذه المباريات حياة أو موت والمباراة القادمة يحالفنا التوفيق فيها".