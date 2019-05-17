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"الفجر الفني" يدعم محمد ممدوح.. تمرده على أزمته سر نجاحه

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:41 ص
الفجر الفني يدعم محمد ممدوح.. تمرده على أزمته سر نجاحه
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سارة إبراهيم
 
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عاصفة من الحب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، من داعمي الفنان محمد ممدوح، بعد الهجوم عليه من مشاهدي مسلسله الجديد "قابيل"، بسبب مخارج ألفاظه غير المفهومة، بعبارات جارحة تعليقًا على الحلقات الأولى من المسلسل، وهو ما دفع الفنان للاعتذار بطريقة أثارت المشاعر.


"الفجر الفني" يدعم الفنان محمد ممدوح، ويرصد قائمة أدواره التي حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، فقد نال لقب "تايسون" بسبب ممارسته لرياضة الملاكمة فضلاً عن شكل جسمه الضخم، وهي صفات من شأنها أنه تحصره في أدوار "البلطجي"، لكنه اختار التمرد على ذلك ونجح في تجسيد أدوار بعيدة عن تلك المنطقة تمامًا.


محمد ممدوح، شارك في عدد من الأعمال الفنية الهامة، ونال شهرة واسعة بعد تجسيد دور "سيد" في مسلسل "طريقي" مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، ليؤكد على نجاحه في دور "أمين" خلال مسلسل "جراند أوتيل" الذي يعد نقلة في مشواره الفني، ثم دور "أحمد" في مسلسل "لا تطفئ الشمس" عام 2017.


وهذا العام يشارك "ممدوح" النجم أحمد السقا في مسلسله "ولد الغلابة" ويحظى دوره بإشادة كبيرة ويعد أحد أسباب نجاح حلقات العمل حتى الآن، ويقدم أولى بطولاته في الدراما من خلال مسلسل "قابيل" الذي يحظى باهتمام شريحة كبيرة من الجمهور كونه ينتمي لنوعية دراما الغموض والتشويق، من إخراج كريم الشناوي.


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