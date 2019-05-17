"الفجر الفني" يدعم محمد ممدوح.. تمرده على أزمته سر نجاحه

عاصفة من الحب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، من داعمي الفنان محمد ممدوح، بعد الهجوم عليه من مشاهدي مسلسله الجديد "قابيل"، بسبب مخارج ألفاظه غير المفهومة، بعبارات جارحة تعليقًا على الحلقات الأولى من المسلسل، وهو ما دفع الفنان للاعتذار بطريقة أثارت المشاعر.





"الفجر الفني" يدعم الفنان محمد ممدوح، ويرصد قائمة أدواره التي حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، فقد نال لقب "تايسون" بسبب ممارسته لرياضة الملاكمة فضلاً عن شكل جسمه الضخم، وهي صفات من شأنها أنه تحصره في أدوار "البلطجي"، لكنه اختار التمرد على ذلك ونجح في تجسيد أدوار بعيدة عن تلك المنطقة تمامًا.



