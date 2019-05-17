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ما لم تلتقطه الكاميرات.. لفظ خارج من عضو الأهلي بعد هدف مروان محسن (فيديو)

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:35 ص
ما لم تلتقطه الكاميرات.. لفظ خارج من عضو الأهلي بعد هدف مروان محسن (فيديو)
خالد مرتجي
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الفجر الرياضي
 
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التقطت عدسات الكاميرات رد فعل خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بعد هدف الفريق الثاني في شباك إنبي مساء اليوم الخميس.

 

وحقق الأهلي فوزا ثمينا بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعته بنظيره إنبي مساء الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.

 

ويبدو أن مرتجي وجه لفظا خارجا لشخص ما في الملعب وهو ما رصدته عدسات الكاميرات.


 

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