"الديهي": الإخوان بايعوا حازم أبو إسماعيل على أنه المهدي المنتظر (فيديو)





وأشار "الديهي "، إلى أن الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل تحدث في أكثر من مناسبة إعلامية عن استخدام السلاح، قائلا: "حازم صلاح أبو إسماعيل كان دموي للغاية، حيث تحدث في أكثر من مناسبة عن الدم، وقام بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي وحاول اصطياد الإعلاميين حينها".

وأوضح "الديهي"، أن الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل كان مثل أعلى في الكذب، مستشهدًا بتورطه في قضية تزوير جنسية والدته خلال الانتخابات الرئاسية.وأكد أن الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل اعتبر أن الإرهابي أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة السابق شهيدًا، وهذا يعتبر تجرأ على الله وكأن معه مفاتيح الجنة".