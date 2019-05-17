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"الديهي": الإخوان بايعوا حازم أبو إسماعيل على أنه المهدي المنتظر (فيديو)

الجمعة 17/مايو/2019 - 02:18 ص
الديهي: الإخوان بايعوا حازم أبو إسماعيل على أنه المهدي المنتظر (فيديو)
الإعلامي نشأت الديهي
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كساب أحمد
 
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عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو لأنصار الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل وهو يبايعونه على أنه المهدي المنتظر.

وعقب "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، على هذا الفيديو، قائلا: "ما فعله الإخوان حينها طقوس خوارج، ولكنها لم تكن طقوس إسلامية على الإطلاق ".

وأوضح "الديهي"، أن الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل كان مثل أعلى في الكذب، مستشهدًا بتورطه في قضية تزوير جنسية والدته خلال الانتخابات الرئاسية.


وأشار "الديهي "، إلى أن الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل تحدث في أكثر من مناسبة إعلامية عن استخدام السلاح، قائلا: "حازم صلاح أبو إسماعيل كان دموي للغاية، حيث تحدث في أكثر من مناسبة عن الدم، وقام بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي وحاول اصطياد الإعلاميين حينها".

وأكد أن الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل اعتبر أن الإرهابي أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة السابق شهيدًا، وهذا يعتبر تجرأ على الله وكأن معه مفاتيح الجنة".
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