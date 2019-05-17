دانيلا رحمة تخدع والدها من أجل باسل خياط في "الكاتب"

خدعت المحامية مجدولين والتي تؤدي دورها الفنانة دانيلا رحمة في مسلسل "الكاتب"، والدها بعدما أقنعته أنها ستفعل كما يحلو له ولن تفكر في الكاتب يونس جبران والذي يجسد دوره الفنان السوري باسل خياط، لكنها ذهبت إلى يونس وأكدت له أنها تحبه وستحاول إقناع والدها بالعدول عن القرار.









مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.