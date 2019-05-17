معتز المدمرداش: "المنصات الإلكترونية والسوشيال ميديا تمثل تحدي للإعلام التقليدي"

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قال الإعلامي معتز الدمرداش، إن الإعلام المصري أمامه مشوار طويل حتى يصل لمدرسة الإعلام الغربي، لافتًا إلى أنه غير راض عن المشهد الإعلامي الحالي.



وأضاف "الدمرداش"، خلال حواره مع برنامج "حروف جر"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على راديو "نجوم إف إم"، أنه ينتظر تطور الكثير من الأمور في الإعلام المصري حتى يصل إلى إعلام مهني يحترم عقل المشاهد ويقدم كل أنواع المشاهدات.



وأشار إلى أن تجربة الإعلام المصري بها الكثير من الإيجابيات والسلبيات، مؤكدًا أنه يجب فتح المجال لخريجي الإعلام الجدد، لافتًا إلى أن المنصات الإلكترونية والسوشيال ميديا تمثل تحدي للإعلام التقليدي، ويجب أن نعمل على هذه النقطة جيدًا.

