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عاجل.. بيراميدز يخرج من سباق الفوز بالدوري المصري

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:09 ص
عاجل.. بيراميدز يخرج من سباق الفوز بالدوري المصري
الأهلي وبيراميدز
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الفجر الرياضي
 
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انعدمت فرص فريق بيراميدز بلقب الدوري المصري رسميًا بعد وصول الأهلي للنقطة 73 في جدول ترتيب الدوري.


ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 66 نقطة وفي حالة فوزه في المباراتين المقبلتين سيصل لـ72 نقطة وهو ما لن يمكنه من التتويج بلقب الدوري المصري لأن الأهلي وصل رسميًا للنقطة 73 بعد الفوز على إنبي ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين.


وانحصرت المنافسة بعد خروج بيراميدز من السباق بين الأهلي والزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة وله 5 مباريات متبقية بينما الفريق الأحمر له 3 لقاءات متبقية في الدوري هذا الموسم.

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