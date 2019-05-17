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‫محمد ممدوح ينفي علاقته بصفحات فيسبوك مزيفة

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:11 ص
‫محمد ممدوح ينفي علاقته بصفحات فيسبوك مزيفة
‫محمد ممدوح
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شيماء عطية
 
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نفى الفنان محمد ممدوح علاقته بعدد من صفحات الفيسبوك المزيفة التي انتشرت مؤخرًا بعدما تحول لترند عبر مواقع السوشيال ميديا.



ونشر "ممدوح" صورة لصفحته الرسمية الوحيدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الصفحة الرسمية الوحيدة ليا على فيسبوك.. هتلاقوا اللينك موجود في البايو". 



وكان محمد ممدوح تعرض لحملة انتقادات واسعة على طريقة لفظه لمخارج الحروف، واعتذر لجمهوره عن عدم فهمهم له في لقاء تلفزيوني عبر قناة العربية، ووعد بالعمل على نفسه من جديد لدعم موهبته.‬
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