‫محمد ممدوح ينفي علاقته بصفحات فيسبوك مزيفة



نفى الفنان محمد ممدوح علاقته بعدد من صفحات الفيسبوك المزيفة التي انتشرت مؤخرًا بعدما تحول لترند عبر مواقع السوشيال ميديا.









ونشر "ممدوح" صورة لصفحته الرسمية الوحيدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الصفحة الرسمية الوحيدة ليا على فيسبوك.. هتلاقوا اللينك موجود في البايو".



