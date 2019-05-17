وزير الرياضة يصطحب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في جولة بمركز شباب الجزيرة (صور)

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اصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توماس جولدبيرجر القائم بأعمال السفارة الامريكية بالقاهرة، في جولة بمركز شباب الجزيرة، للتعرف علي إمكانيات المركز.



جاء ذلك على هامش نهائي دورة كرة القدم النسائية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك على ملعب مركز شباب الجزيرة.



وتجول وزير الشباب والرياضة والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة في كافة أرجاء المركز، وتفقدا صالات وقاعات اللياقة البدنية، وصالة ذوى الاحتياجات الخاصة، والفنون القتالية، وقاعة المؤتمرات والجمباز، وتراك الجرى، بالاضافة الي الملاعب الخماسية والقانونية لكرة القدم.



وأشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة بإمكانات مركز شباب الجزيرة، مشيرا إلى أن مثل هذه المنشآت تستثمر في النشء والشباب وتسمح بتطوير مهاراتهم وقدراتهم.