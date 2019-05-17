ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الرياضة يصطحب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في جولة بمركز شباب الجزيرة (صور)

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:18 ص
وزير الرياضة يصطحب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في جولة بمركز شباب الجزيرة (صور)
جانب من الجولة التفقدية
Advertisements
طباعة
أسماء قورة
 
Advertisements
اصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توماس جولدبيرجر القائم بأعمال السفارة الامريكية بالقاهرة، في جولة بمركز شباب الجزيرة، للتعرف علي إمكانيات المركز.

جاء ذلك على هامش نهائي دورة كرة القدم النسائية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك على ملعب مركز شباب الجزيرة.

وتجول وزير الشباب والرياضة والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة في كافة أرجاء المركز، وتفقدا صالات وقاعات اللياقة البدنية، وصالة ذوى الاحتياجات الخاصة، والفنون القتالية، وقاعة المؤتمرات والجمباز، وتراك الجرى، بالاضافة الي الملاعب الخماسية والقانونية لكرة القدم.

وأشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة بإمكانات مركز شباب الجزيرة، مشيرا إلى أن مثل هذه المنشآت تستثمر في النشء والشباب وتسمح بتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية