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التحالف العربي: هجمات مليشيا الحوثي تهدد الاقتصاد العالمي

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:19 ص
التحالف العربي: هجمات مليشيا الحوثي تهدد الاقتصاد العالمي
ناقلة نفط - أرشيف
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قال العميد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي إن هجمات الحوثيين لا تهدد السعودية فقط ولكن الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن جهود التحالف تحمي مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف المالكي أن ميليشيات الحوثي تتلقى التعليمات من حرس إيران الثوري، مبينا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وأشار إلى أن وجود أضرار جانبية أمر وارد ونحيل أي حادث لفريق تقييم الحوادث، فالتحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف الدولية لتفادي أي أضرار جانبية، موضحا أن عملية عسكرية ناجحة طالت أهدافا عسكرية مشروعة لا سيما في صنعاء لمنع المليشيات من تكرار تنفيذ العمليات العدوانية والإرهابية.
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المزيد عن: محادثات يمنية لاستهداف الدولي عمليات الاستهداف حرس إيران الثوري
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