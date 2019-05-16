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بيلا حديد تظهر بإطلالة من تصميمات "كريستيان ديور" في ثالث أيام "كان السينمائي"

الخميس 16/مايو/2019 - 11:48 م
بيلا حديد تظهر بإطلالة من تصميمات كريستيان ديور في ثالث أيام كان السينمائي
بيلا حديد
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أحمد جمال أحمد
 
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شاركت عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان كان بظهورها على السجادة الحمراء بإطلالة من تصميمات كريستيان ديور لحضور حفل افتتاح فيلم ROCKETMAN، في اليوم الثالث من الدورة رقم 72 لعام 2019.

وتشهد الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلان ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "،  وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.

وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".

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