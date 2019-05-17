الأهلي يحرق إنبي ويعزز صدارته للدوري (فيديو)

انتزع الأهلي فوزا ثمينا من ضيفه إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاًز.









سجل ثنائية الأهلي كلا من حسين الشحات في الدقيقة الرابعة، ومروان محسن في الدقيقة ٩٤.









ورفع الأهلي بهدا الفوز الفوز رصيده إلى ٧٣ نقطة ليواصل صدارته لجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد إنبي عند ٣٦ نقطة في المركز العاشر.









الشوط الأول









بدأ الأهلي اللقاء ضاغطا منذ الدقيقة الأولى، وسنحت لحسين الشحات فرصة خطيرة لإحراز الهدف الأول مبكرا بعدما راوغ مدافع إنبي داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة فوق عارضة البلعوطي حارس الفريق البترولي.









وفي الدقيقة الرابعة مرر أحمد فتحي كرة طولية وصلت إلى المنطلق من الخلف حسين الشحات ليسدد الكرة قوية داخل الشباك وتمر بين قدمي البلعوطي حارس الفريق البترولي ومعلنا الهدف الأول للأهلي في المباراة.









بعد الهدف الأول حصل رمضان صبحي على ركلة حرة مباشرة نفذها علي معلول على رأس عمرو السولية الذي سددها بعيدة عن المرمى.









وسدد احمد شكري كرة قوية في الدقيقة العاشرة لكن محمد الشناوي تصدى لها، ليمرر بعدها أحمد رفعت الكرة على رأس محمد بسيوني الذي سددها تجاه المرمى لكن حارس الفريق الأحمر تصدى لها ببراعة.









واستمر ضغط فريق إنبي على مرمى الأهلي، ليسدد محمود غالي كرة قوية لكنها علت عارضة محمد الشناوي الذي سقط على الأرض لتلقي العلاج، ثم عاد واستكمل اللقاء.









ورد حمدي فتحي في الدقيقة ٢٠ بتسديدة سهلة من خارج منطقة الجزاء، وصلت بين أحضان حارس إنبي عبد العزيز البلعوطي.









وعاد الأهلي للسيطرة على مجريات المباراة حيث مرر صالح جمعة الكرة داخل منطقة الجزاء تدخل البلعوطي وأبعدها عن مرماه قبل أن تصل إلى وليد أزارو.









وهيأ محمد بسيوني الكرة خارج منطقة الجزاء لزميله محمود غالي في الدقيقة ٣٠ لكن تسديدته علت عارضة الشناوي.









وفي نفس الدقيقة مرر علي معلول الكرة على طبق من ذهب إلى وليد أزارو لكن المهاجم المغربي أضاع الكرة بغرابة وأهدر فرصة تعزيز النتيجة للفريق الأحمر.









وسدد لاعبو الفريق البترولي كرتين متتالين على مرمى الأهلي، الأولى عن طريق محمد أشرف روقة لكن الشناوي أمسك بها، ثم تسديدة أخرى من محمود غالي تحولت إلى ركلة ركنية.









ومن هجمة مرتدة في الدقيقة ٣٩ مرر رمضان صبحي الكرة لوليد أزارو الذي بدوره مررها للقادم من الخلف عمرو السولية الذي سدد الكرة لكن البلعوطي حارس إنبي تصدى لها ببراعة وأبعد الكرة عن مرماه.









وأنقذ رامي صبري مدافع إنبي فريقه من فرصة خطيرة بعدما أبعد عرضية أحمد فتحي قبل أن تصل لوليد أزارو في الدقيقة ٤٠.









ومرر وليد أزارو في الدقيقة ٤٤ إلى المنفرد صالح جمعة لكنه لم يتمكن من السيطرة على الكرة وتصل إلى البلعوطي حارس إنبي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.









الشوط الثاني









ومع بداية الشوط الثاني مرر أحمد رفعت كرة عرضية متقنة قابلها محمد بسيوني برأسه لكنه مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي.









ووصلت الكرة إلى أحمد رفعت رواغ بها ياسر إبراهيم ليخرج محمد الشناوي من مرماه وينقذ فريقه من هدف محقق، لينطلق بعدها وليد أزارو ويتعرض لعرقلة واضحة من إبراهيم يحيى لكن حكم اللقاء محمد عادل رفض احتساب الكرة ركلة حرة مباشرة لصالح المهاجم المغربي.









ومع حلول الدقيقة ٥٦ أجرى علي ماهر المدير الفني لإنبي أول تغييراته الهجومية بإخراج أحمد شكري وإشراك عمر سافيولا في تغيير الغرض منه زيادة الفاعلية الهجومية للفريق البترولي في ظل تأخره بالنتيجة بهدف نظيف، ليرد عليه لاسارتي بإخراج صالح جمعة والدفع بوليد سليمان.









ومرر علي معلول كرة عرضية في الدقيقة ٦٣ ليقابلها عمرو السولية بتسديدة ضعيفة وصلت سهلة بين أحضان عبد العريز البلعوطي حارس إنبي.









وسدد أحمد رفعت كرة قوية ارتطمت بقدم أحمد فتحي وتتحول إلى ركلة ركنية، ليدفع علي ماهر بورقة هجومية جديدة بإشراك لوكومبي، بدلا من محمود قاعود مع حلول الدقيقة ٦٦.









واحتسب حكم اللقاء محمد عادل ركلة حرة مباشرة بعد عرقلة حمدي فتحي لعلي فوزي لينفذها أحمد رفعت على رأس رامي صبري الذي سددها برأسه خراج المرمى.









وفي الدقيقة ٧٢ مرر وليد سليمان الكرة رائعة داخل منطقة الجزاء سددها وليد أزراو برأسه لكن عبد العزيز البلعوطي تصدى لها ببراعة وأنقذ مرماه من استقبال الهدف الثاني، ليطالب بعدها أحمد رفعت لاعب إنبي حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء لكن محمد عادل أشهر له البطاقة الصفراء، ويجري لاسارتي التغيير الثاني للأهلي بإخراج حسين الشحات وإشراك الأنجولي جيرالدو دا كوستا في الدقيقة ٧٦.









وانطلق رمضان صبحي ليمرر الكرة إلى وليد صليمان داخل منطقة الجزاء سددها بجوار القائم الأيسر للبلعوطي حارس إنبي، وتضيع فرصة هدف أخر للأهلي.









وفي الدقيقة ٨٥ دفع لاسارتي بأحر تغييراته بإشراك مروان محسن بدلا من وليد أزارو.









ومرر عمرو السولية كرة عرضية لأحمد فتحي الذي سددها برأسه لكنها مرت بجوار مرمى إنبي، لينفذ رمضان صبحي فاصلا من المراوغات ويسدد الكرة أعلى عارضة البلعوطي حارس الفريق البترولي في الدقيقة ٨٨.









وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح البديل مروان محسن في إحراز الهدف الثاني للأهلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.







