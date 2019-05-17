الديهي يهاجم حازم صلاح أبو إسماعيل: "شيخ المحرضين"

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل تعمد إثارة الفتنة والجدل داخل المجتمع المصري.



وأضاف "الديهي" مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، أن حازم صلاح أبو إسماعيل لم يكن لديه قضية يدافع عنها، بالرغم من أنه كان يسوق للجميع أن قضيته هي الشرع والدين.



وأوضح "الديهي "، أن حازم صلاح أبو إسماعيل ولد في 16 يونيو عام 1961 بمحافظة الجيزة، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.



وتابع: "حازم صلاح أبو إسماعيل لقب بـ"شيخ المحرضين" لأنه كان يتطاول على الجميع، ويتمتع بحجم كبير من الكبر، حيث خسر كل شئ في لحظة نتيجة كذبه وتزويره وبلطجته".



وأشار إلى أن والد حازم صلاح أبو إسماعيل كان يمثل ذراع الإخوان داخل الأزهر الشريف، خاصة أنه عمل مديرًا لمكتب شيخ الأزهر، كما أنه كان نُجم في دورات مجلس النواب في الفترة منذ عام 1976حتي 1996.



وأضاف: "والد صلاح أبو إسماعيل قام بالتكفير العلني للرئيس الراحل أنور السادات تحت قبة البرلمان".

