عبد الرزاق حمد الله يحقق رقما قياسيا جديدا بالدوري السعودي

حقق النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله رقمًا قياسيًا جديدًا، في ختام مباريات الدوري السعودي أمام نظيره الباطن، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.





وتمكن حمدالله من قيادة فريقه للفوز بثنائية ليتوج ببطولة الدوري السعودي بعد غياب 4 أعوام، ليحطم رقما قياسيا جديدا كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في موسم واحد برصيد 34 هدفاً، متخطيًا الرقم المسجل باسم حمزة إدريس برصيد 33 هدفًا.





ونجح النصر في التتويج ببطولة الدوري، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 70 نقطة مبتعدًا بفارق هدف وحيد عن أقرب ملاحقيه الهلال.



