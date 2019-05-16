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صدمة "هوجان" بزواج الحراق ونوجا

الخميس 16/مايو/2019 - 11:46 م
صدمة هوجان بزواج الحراق ونوجا
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سعد نبيل
 
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شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أجواءً من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.

ومن أبرز تلك الأحداث، زار "هوجان"، منطقة "الحراق، وحورس"، ليأخذ أرقام هواتفهم، بعد ان استلم في العمل الجديد هاتفًا، ليتفاجأ "هوجان"، بزواج لطفي الحراق، ونوجة، وظهرت علامات الخوف على وجه "الحراق"، إلا أن "هوجان"،  قال إن الحراق ونوجا مناسبين لبعضهما، لطمعهما وجشعهما المشترك.

"هوجان" من إنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن إخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.
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