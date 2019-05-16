البورصة الأمريكية تصعد لثالث جلسة على التوالي بدعم بيانات قوية
الخميس 16/مايو/2019 - 11:50 م
وكالات
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أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الخميس، بفضل أرباح إيجابية وبيانات اقتصادية قوية عززتا شهية المستثمرين للشراء، وقادت شركات التكنولوجيا صعود السوق.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 214.72 نقطة، أو 0.84%، إلى 25862.74 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 25.36 نقطة، أو 0.89%، ليغلق عند 2876.32 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 75.90 نقطة، أو 0.97%، إلى 7898.05 نقطة.
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